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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهچنار از آغاز برداشت ۱۰ تن عناب دیم در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مجتبی هوشمندی گفت: پیشبینی میشود امسال حدود ۱۰ تن عناب از باغهای شهرستان کوه چنار برداشت و روانه بازار شود.
او بیان کرد: برداشت عناب دیم از سطح ۶.۵ هکتار از باغهای شهرستان کوه چنار از پایان مرداد ماه آغاز شده است و تا نیمه شهریورماه ادامه دارد.
هوشمندی ادامه داد: عناب از محصولات ارزشمند باغی است که به دلیل برخورداری از ترکیبات مغذی و آنتیاکسیدانها، علاوه بر مصرف تازهخوری، به صورت خشک و فرآوریشده نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهچنار در پایان گفت: عناب از محصولات سازگار با شرایط اقلیمی مناطق گرم و خشک است و توسعه کشت آن میتواند در تنوع بخشی به محصولات باغی و افزایش درآمد بهرهبرداران مؤثر باشد.