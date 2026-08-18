اتحادیه شهرداری‌های نوار غزه اعلام کرد که بیشتر چاه‌های آب از مدار خارج شده‌اند و ده‌ها هزار خانواده در اردوگاه‌ها و مراکز آوارگان از دسترسی به آب محروم مانده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این اتحادیه اعلام کرد از حدود ۷۰۰ ژنراتور موجود در نوار غزه، تاکنون تنها برای ۴۰ ژنراتور روغن مورد نیاز وارد شده.هم‌زمان، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر یک شهید و ۲ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده‌اند.

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بر اساس آمار این وزارت، از زمان برقراری آتش‌بس در پاییز گذشته تاکنون، یک هزار و ۲۶۶ فلسطینی به شهادت رسیده اند . همچنین در این مدتپیکر ۸۱۳ شهید نیز از زیر آوار خارج شده است. منابع محلی می گویند پیکر دستکم هشت هزار شهید همچنان در زیر آوارها قرار دارد.