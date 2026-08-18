به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ با تلاش‌های اخیر گروه‌های تفحص شهدا، پیکر مطهر شهیدان رمضانعلی استکی و عبدالعلی کاجی از شهدای دوران دفاع مقدس هشت‌ساله از استان اصفهان پس از تفحص و شناسایی هویت از طریق پلاک به آغوش خانواده بازگشتند.

براین‌اساس در پی شناسایی پیکر مطهر شهید والامقام عبدالعلی کاجی، فرزند حسن، از شهدای دوران دفاع مقدس، جمعی از مسوولان و فرماندهان شهرستان شهرضا با حضور در منزل خانواده معظم این شهید، خبر شناسایی و بازگشت پیکر مطهر فرزندشان را به آنان اعلام کردند.

شهید عبدالعلی کاجی یکی از فعالان پایگاه بسیج بود و پس از مدتی عضو رسمی سپاه شد.

او در حماسه‌های ماندگار فتح‌المبین، بیت‌المقدس، آزادسازی بستان و فتح آبادان، شرکت داشت، هم‌رزم صدیق شهید حاج محمدابراهیم همت، سرانجام در عملیات خیبر (۱۷ اسفند ۱۳۶۲)، در جزیره مجنون، جام شهادت را سرکشید و جسمش در آن سرزمین سوخته، مهمان خاک ماند؛ تا امروز که پس از ۴۳ سال، پیکرش با پلاکی گویا، روایتگر بازگشتی افتخارآمیز شد

مراسم وداع با شهید عبدالعلی کاجی، چهارشنبه ۲۸ مرداد از ساعت ۲۱:۰۰ در میدان آیینی شهید باهنر برگزار می‌شود، همچنین مراسم تشییع شهید در روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ از میدان شهدا به سمت گلستان شهدا امامزاده شاهرضا برگزار می‌شود.

مراسم گرامیداشت شهید کاجی نیز روز جمعه ۳۰ مردادماه از ساعت ۰۸:۰۰ تا۱۱:۰۰ در مسجد و حسینیه بیت العباس شهرضا برگزار می‌شود.

شهید رمضان‌علی استکی اعزامی از اصفهان به جبهه بود که ۱۱ بهمن ۱۳۶۱ در جریان عملیات والفجر مقدماتی در منطقه فکه به شهادت رسید و پیکر او بیش از ۴۰ سال در منطقه برجای ماند.