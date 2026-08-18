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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای جلوگیری از قاچاق و هدررفت بنزین باید با در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم و متغیرهای مختلف، تصمیمی عاقلانه و تأثیرگذار اتخاذ شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مقصودی، درباره احتمال تغییر قیمت بنزین افزود: مجلس اجازه اجرای طرحهای بدون پشتوانه را به دولت نمیدهد و برای تغییر قیمت بنزین، جامعه باید اقناع شود و فرصت و بستر لازم برای اجرای این تصمیم فراهم شود.
وی گفت: اصلاح قیمت بنزین موضوعی چندبعدی است و تأثیر بسزایی بر شاخصها و حتی ناوگان حملونقل دارد و میتواند در بخشهای دیگر نیز آثار قابل توجهی ایجاد کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر دولت بخواهد قیمت بنزین را تغییر دهد، مجلس اجازه این کار را نخواهد داد، چراکه سازوکار آن مهیا نیست و جامعه پذیرش لازم را ندارد.
مقصودی گفت: در رابطه با کاهش سهمیهها، جلوگیری از قاچاق بنزین و مواردی از این قبیل نیز باید موضوعات مختلف مدنظر قرار گیرد و باید با یک تصمیم عاقلانه و تأثیرگذار از هدررفت بنزین جلوگیری کنیم.
وی افزود: ایران تنها کشوری است که بنزین در آن نسبت به جاهای دیگر ارزان است، اما با شرایط امروز معیشتی مردم نمیتوان صرفاً با توجه به این موضوع تصمیمگیری کرد و باید متغیرهای زیادی را در نظر گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مسئله قیمت بنزین تکبعدی نیست و باید بررسی شود که چه عددی میتواند قیمت بنزین را تغییر دهد.
مقصودی همچنین با اشاره به عملکرد دولت در حوزه مدیریت انرژی گفت: دولت در زمینه تأمین کالاهای اساسی، مدیریت انرژی و دفاع و حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، عملکرد و تابآوری قابل قبولی داشته است.
وی افزود: تأمین کالاهای اساسی، مدیریت انرژی و حمایت از نیروهای مسلح، سه محوری بود که دولت بهخوبی از عهده آنها برآمد و این وضعیت باید از حالت پدافندی خارج و به شرایطی پایدار در جامعه تبدیل شود؛ بهگونهای که به ثبات اقتصادی و مهار پایدار تورم منجر شود.