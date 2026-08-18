پخش زنده
امروز: -
دموکراتهای کنگره آمریکا در واکنش به تهدید ترامپ برای بمباران عمان، در حال آمادهسازی طرحی برای محدود کردن اختیارات رئیسجمهور در استفاده از نیروی نظامی هستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دموکراتهای کنگره آمریکا در واکنش به تهدید ترامپ برای بمباران عمان، در حال آمادهسازی طرحی برای محدود کردن اختیارات رئیسجمهور در استفاده از نیروی نظامی هستند.
ترامپ اخیرا تهدید کرد اگر عمان در مسیر بازگشایی تنگه هرمز مانع ایجاد کند، این کشور را «بشدت بمباران» خواهد کرد.
دموکراتها از آغاز جنگ ایران بارها برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ تلاش کردهاند؛ اگرچه بیشتر این تلاشها در سنا شکست خورده، اما دو ماه پیش قطعنامه ای با حضور در کنگره به تصویب رسید که با وجود اهمیت سیاسی، عملاً نتوانست مانع ادامه جنگ شود.