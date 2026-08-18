حفظ برچسب صندلی تا نتایج نهایی؛
توصیهها و نکات آزمون کارشناسی ۱۴۰۵
داوطلبان آزمون کارشناسی ۱۴۰۵ به توصیهها و نکات ارائه شده، توجه کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سازمان سنجش توصیهها و نکات مربوط به داوطلبان آزمون کارشناسی ۱۴۰۵ را اعلام کرد:
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- صبح پنجشنبه (۲۹ مردادماه) گروه آزمایشی علوم تجربی، عصر پنجشنبه (۲۹ مردادماه) گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی و صبح جمعه (۳۰ مرداد ماه) گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی، آزمون خواهند داشت.
- دربهای حوزههای امتحانی در روزهای امتحان در نوبت صبح ساعت ۷ و در نوبت عصر ساعت ۱۴:۳۰ بسته خواهد شد. لازم است داوطلبان قبل از بسته شدن دربهای ورود در محل حوض امتحانی حاضر باشند.
- داوطلب میبایست در مراجعه به حوزه آزمون چند مداد سیاه نرم پررنگ، پاک کن، مداد تراش و سنجاق همراه داشته باشید.
- شروع فرایند برگزاری آزمون در آزمونهای نوبت صبح ساعت ۷:۳۰ صبح و در آزمون نوبت عصر ساعت ۱۵ خواهد بود.
- دفترچه سوالات هر داوطلب شخصیسازی و در یک بسته نایلونی بستهبندی شده است.
- داوطلبان برای حضور در جلسه آزمون باید کارت شرکت در جلسه آزمون- که پیش از ورود به حوزه میبایست پرینت گرفته شود-، همچنین کارت ملی یا شناسنامه عکسدار همراه داشته باشند. در غیر این صورت از ورود افراد بدون مدارک فوق به جلسه آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.
- دفترچههای سوالات آزمون متقاضیان در هر پنج گروه آزمایشی شخصیسازی شده و شماره داوطلبی نام خانوادگی و نام هر متقاضی بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج شده است. این دفترچهها تنوع دارند و دفترچه سوالات همراه با پاسخنامه هر آزمون مربوط به هر یک از متقاضیان گروههای آزمایشی در یک بسته نایلونی بسته بندی شده و در زمان مشخص تحویل متقاضیان خواهد شد. در صورت بازبودن بسته نایلونی مراتب به اولین مراقب یا مسئول حاضر در حوزه اطلاع رسانی گردد.
- در جلسه آزمون به هر یک از متقاضیان گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی به همراه هر دفترچه آزمون یک پاسخنامه داده خواهد شد. متقاضیان باید به سوالات دفترچه آزمون در پاسخنامه مربوطه پاسخ دهند.
- داوطلبان توجه داشته باشند حتما میبایست ذیل هر یک از پاسخنامهها امضاء و اثر انگشت زده شود. همچنین در جلسه آزمون ذیل کارت داوطلبی نیز میبایست امضاء و ممهور به اثر انگشت شود. ضمن اینکه پشت صفحه اول دفترچه نیز میبایست توسط داوطلب تکمیل و امضاء گردد.
- توجه فرمایید در مستطیل بالای پاسخنامه مطلقاً نباید چیزی نوشت یا علامتی گذاشت و به غیر از محلهای مشخص شده در روی پاسخنامه از نوشتن و یا علامت گذاری در سایر محلها خودداری شود. در غیر این صورت فرد به عنوان متقلب شناخته خواهد شد.
- متقاضیان توانخواه بینایی (متوسط و خفیف) میتوانند در جلسه آزمون دستگاه بهدید و یا درشت بین بدون حافظه همراه داشته باشند.
- داوطلبان از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف وساک دستی، وسایل محاسباتی و هرگونه وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه حافظه دار (از قبیل پیجر، تلفن همراه -حتی به صورت خاموش-، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشترهوشمند، و.) جزوه، کتاب، ماشین حساب، ریموت کنترل، هرگونه یادداشت و نظائر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اخیراً خودداری نمایند. در صورت همراه داشتن وسایل ذکر شده و تحویل آنها به هنگام ورود به محل آزمون، حوزه برگزاری هیچگونه مسئولیتی در قبال مفقود شدن یا آسیب دیدن وسایل مذکور نخواهد داشت.
- همراه داشتن هرگونه وسایل ارتباط الکترونیکی و حافظهدار (از قبیل پیجر، تلفن همراه -حتی به صورت خاموش-، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و.) در جلسه آزمون علاوه بر اینکه موجب محرومیت از گزینش در آزمون میشود به عنوان تقلب و تخلف نیز تلقی شده و با متقاضیان ذیربط بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری رفتار خواهد شد.
- در تستهای چهار گزینهای برای هر پاسخ صحیح سه نمره مثبت و برای هر پاسخ غلط به منظور خنثی کردن پاسخهای حدسی یا تصادفی یک نمره منفی منظور خواهد شد.
- با توجه به اینکه برچسب صندلی حاوی اطلاعات آزمونی شماست لازم است پس از پایان جلسه آزمون برچسب صندلی خود را برداشته و تا اعلام نتایج نهایی آزمون نزد خود نگه دارید.
- داوطلبین در صورتی که در بیش از یک گروه آزمایشی ثبت نام نمودهاند باید برای هر یک از گروههای آزمایشی خود یک کارت جداگانه دریافت نمایند.
- داوطلبان و خانواده ایشان مراقبت نمایند در دام افراد سودجو که مدعی قبولی بدون ضابطه و یا ادعای ارائه پاسخ در قبل یا آزمون را نیفتاده و تاکید است در گروهها و کانالهای مجازی که معرفی مینمایند عضو نشوید چرا که این گروهها و کانالهای غیر مجز مورد رصد مراجع ذیصلاح و پلیس فتا میباشد.
- واحدهای رفع نقص روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (صبح از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲ و بعدازظهر از ساعت ۱۴ الی ۱۸) و روز جمعه از ساعت ۶:۰۰ الی ۷:۳۰ فعال خواهند بود.
- داوطلبان گرامی توجه نمایند با لباس مناسب به حوزه مراجعه نموده، چرا که شرکت کنندگان ملزم به رعایت شئونات اسلامی میباشند.