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موج جدید نگرانی در بازار‌های انرژی جهان

بهای گازوئیل در آمریکا با رسیدن به رقم بی سابقه ۱۰۲ دلار در هر بشکه نصاب تاریخی خود را شکست. قیمت نفت برنت هم به ۹۱ دلار و نفت خام آمریکا از مزر ۸۵ دلار گذشت.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۷- ۱۸:۲۱
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برچسب ها: اقتصاد جهانی ، افزایش قیمت نفت ، بازارهای جهانی
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