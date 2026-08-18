بهای گازوئیل در آمریکا با رسیدن به رقم بی سابقه ۱۰۲ دلار در هر بشکه نصاب تاریخی خود را شکست. قیمت نفت برنت هم به ۹۱ دلار و نفت خام آمریکا از مزر ۸۵ دلار گذشت.