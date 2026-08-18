مردم انقلابی شهرستان خرم‌آباد در شب سالروز ۲۸ مرداد، با برگزاری تجمعی حماسی، بار دیگر بر ضرورت حفظ هوشیاری در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی تأکید کردند.

در این اجتماع، شرکت‌کنندگان با بازخوانی وقایع تاریخی و یادآوری عبرت‌های کودتای ۲۸ مرداد، توطئه‌های نظام سلطه و آمریکای جنایتکار علیه ملت ایران را محکوم کردند. سخنرانان و حاضران در این مراسم با تأکید بر اینکه درس‌گرفتن از تاریخ، ضامن حفظ امنیت و اقتدار ایران اسلامی است، اعلام کردند که ملت ایران همچون گذشته با بصیرت و ولایت‌مداری، پای آرمان‌های خود ایستاده و اجازه نخواهد داد تجربه تلخ تکرار مداخلات خارجی در سرنوشت کشور تکرار شود.

این مراسم با تأکید بر حفظ وحدت ملی و تقویت توان دفاعی کشور در برابر دسیسه‌های دشمنان، با تجدید بیعت با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی پایان یافت.