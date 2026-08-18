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صنعت نفت ایران با تکیه بر توان متخصصان و سازندگان داخلی، بیش از چهار دهه تحریم و محدودیت را پشت سر گذاشته و همچنان در مسیر تولید، توسعه و تأمین تجهیزات مورد نیاز قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران بیش از چهار دهه است که در شرایط تحریم و محدودیت، با تکیه بر توان متخصصان و سازندگان داخلی، به فعالیت خود ادامه میدهد.
محدودیت در واردات تجهیزات و فناوریهای مورد نیاز، متخصصان ایرانی را به سمت طراحی، بومیسازی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت سوق داده است؛ مسیری که حاصل سالها تجربه، تحقیق، آزمون و تلاش مهندسان، کارگران و شرکتهای دانشبنیان است.
در این مسیر، بخش قابل توجهی از تجهیزات و قطعاتی که در گذشته از خارج کشور تأمین میشد، امروز به دست متخصصان و سازندگان ایرانی طراحی و تولید میشود.
احداث و راهاندازی برخی واحدهای صنعت نفت نیز با استفاده از توان مهندسان، متخصصان و پیمانکاران داخلی انجام شده و مراحل مختلف اجرای این طرحها از طراحی و ساخت تا نصب و راهاندازی، توسط نیروهای ایرانی پیش رفته است.
در یکی از واحدهای این مجموعه، گازهای مشعل نیز بازیابی میشود و هر واحد دستکم پنج تن در ساعت از گازهای مشعل را به چرخه تولید بازمیگرداند؛ اقدامی که علاوه بر جلوگیری از هدررفت این گازها، به افزایش بهرهوری در فرآیند تولید کمک میکند.
امروز بخش مهمی از نیازهای صنعت نفت کشور با استفاده از ظرفیت سازندگان داخلی و شرکتهای دانشبنیان تأمین میشود؛ ظرفیتی که طی سالهای گذشته با توسعه دانش فنی و تجربه متخصصان ایرانی شکل گرفته است.
توسعه ساخت داخل و بومیسازی تجهیزات، ضمن کاهش وابستگی به واردات، زمینه تداوم فعالیت و تولید در صنعت نفت را در شرایط تحریم فراهم کرده است.
صنعت نفت ایران با وجود بیش از چهار دهه فشار، تحریم و محدودیت، همچنان در مدار تولید و صادرات محصولات نفتی و گازی قرار دارد و اتکا به توان داخلی، یکی از مهمترین عوامل تداوم فعالیت این صنعت ملی به شمار میرود.