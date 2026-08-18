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در مراسمی با حضور استاندار خوزستان ، از پیشکسوتان رسانه و مطبوعات خوزستان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در این مراسم با تأکید بر نقش بیبدیل خبرنگاران به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئولان بر ضرورت انتقال تجارب گرانسنگ پیشکسوتان مطبوعات به نسل جدید برای تحقق توسعه و تعالی استان تأکید کرد.
وی با تبیین جایگاه خبرنگاران در جامعه افزود: عرصه خبرنگاری را به عنوان یک عرصه دیدبانی برای جامعه میدانیم؛ خبرنگاران رهیافتگان حقیقت، پلی میان مردم و مسئولین، صدای رسای مردم، قلم رسای مردم، چشمان بینا و گوشهای شنوای مردم و زبانهای گویای جامعه هستند.
استاندار خوزستان با اشاره به ظرفیتهای مطلوب استان در عرصه رسانه تصریح کرد: خوشبختانه از بنیه خوبی در این زمینه در استان برخوردار هستیم؛ افرادی که قلمشان پخته و با ادبیات زیبای فارسی آمیخته شده و نوع گزارشها، عبارات، جملات و متونی که تولید میشود، همگی حائز اهمیت است.
موالیزاده با اشاره به یکی از محورهای مطرحشده در این نشست اظهار داشت: یکی از نکات مهمی که در جلسه مطرح شد، بحث انتقال آموزههای گرانسنگ به نسل جدید است؛ مباحثی همچون اخلاق و ادب و سایر ارزشهایی که پیشکسوتان عرصه مطبوعات سالها بدان پایبند بودهاند.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی استان گفت: خوزستان عزیز ما مهد تمدن و فرهنگ با تاریخی درازدامن است و نسلی پس از نسل دیگر، چرخ توسعه، پیشرفت و تعالی مادی و معنوی استان را به گردش درخواهند آورد و شتابان خواهند کرد.
استاندار خوزستان با تأکید بر نقش رسانهها در ترسیم چشمانداز استان خاطرنشان کرد: با این مجموعههای گرانسنگی که در عرصه رسانه داریم، چشمانداز استان و افق حرکت آن، مطمئناً امیدوارکننده خواهد بود و این سرمایههای ارزشمند رسانهای، نقشی کلیدی در توسعه همهجانبه استان ایفا خواهند کرد.
موالیزاده در پایان با قدردانی از تمامی فعالان عرصه رسانه استان اظهار داشت: از همه دستاندرکاران عرصه رسانه صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم و بر این باوریم که انتقال تجربیات این عزیزان به نسل جدید، مسیر توسعه استان را هموارتر خواهد ساخت.
در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر ازپیشکسوتان رسانه و مطبوعات استان تجلیل شد.