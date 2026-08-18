به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرهمند آقایی گفت : اجرای سایت پیش‌آگاهی مگس‌های میوه مدیترانه‌ای و انبه در سطح 3 هکتار از باغ‌های انار شهرستان کازرون با هدف پایش جمعیت آفات، تعیین زمان مناسب مبارزه و پیشگیری از خسارت به محصولات باغی انجام می شود.

آقایی با بیان اینکه اجرای این طرح با همکاری کلینیک گیاه‌پزشکی طلوع سبز در حال انجام است، بیان کرد: عملیات پایش و اجرای سامانه پیش‌آگاهی مگس‌های میوه مدیترانه‌ای و انبه بر اساس داده‌های دمایی و با هدف مدیریت بهینه این آفات در سطح 3 هکتار از باغ‌های انار شهرستان کازرون اجرا می‌شود.

او ادامه داد: در این طرح، با استفاده از داده‌های دمایی و محاسبه درجه‌روز، تراکم جمعیت آفت، تعداد نسل‌ها و زمان ظهور حشرات بالغ مورد بررسی قرار می‌گیرد تا زمان دقیق مبارزه با آفت تعیین و توصیه‌های لازم برای انجام مبارزه همگانی به باغداران ارائه شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون با اشاره به سطح ۵ هزار و ۴۰۰ هکتاری باغ‌های انار و مرکبات این شهرستان گفت: به منظور پایش مستمر و دقیق جمعیت آفات، اقدامات گسترده‌ای از جمله توزیع و نصب تله‌های دلتا، فرمون‌های جنسی و جلب‌کننده‌های تغذیه‌ای مانند پروتئین هیدرولیزات و متیل اوژینول در باغ‌های انار و مرکبات انجام می‌شود.

آقایی ادامه داد: کارشناسان پیش‌آگاهی و شبکه مراقبت بخش دولتی و خصوصی با انجام بازدیدهای دوره‌ای و منظم، به‌روزرسانی تله‌ها و بررسی نتایج پایش، نسبت به شناسایی کانون‌های احتمالی آلودگی اقدام کرده و یافته‌های حاصل را مبنای صدور توصیه‌های فنی به باغداران قرار می‌دهند.

او با اشاره به اهمیت مشارکت باغداران در کنترل این آفات بیان کرد: اطلاع‌رسانی و آموزش باغداران از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی، نصب بنر و ارسال پیامک‌های انبوه انجام شده و اجرای روش‌های مدیریت تلفیقی آفات مطابق دستورالعمل‌های تدوین‌شده و ترغیب باغداران به مبارزه همگانی، در دستور کار قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون در پایان از باغداران خواست با کارشناسان جهاد کشاورزی همکاری کرده و با اجرای توصیه‌های ترویجی، به‌ویژه جمع‌آوری و امحای میوه‌های آلوده و جلوگیری از جابه‌جایی و انتقال این میوه‌ها به سایر مناطق، در کاهش جمعیت آفت و حفظ سلامت محصولات باغی مشارکت کنند.