در پی افزایش تنش میان مسکو و توکیو، وزارت خارجه روسیه سفیر ژاپن را احضار و نسبت به اظهارات اخیر نخست‌وزیر و وزیر خارجه ژاپن اعتراض شدید اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نخست وزیر ژاپن، بازدید پنج روز پیش رئیس‌جمهور روسیه از جزیره ایتوروپ Iturup- بزرگترین جزیره از جزایر مورد مناقشه کوریل - را «غیرقابل قبول» خوانده و گفته اصالت این سرزمین، ژاپنی است و اقدام پوتین احساسات مردم ژاپن نسبت به روسیه را تشدید کرده است.

روسیه با احضار سفیر ژاپن گفته حاکمیت و صلاحیت روسیه بر جزایر کوریل جنوبی غیرقابل نقض است.احضار سفیر ژاپن، همزمان با افزایش اختلافات مسکو و توکیو بر سر جنگ اوکراین و تحریم‌های متقابل صورت می گیرد.