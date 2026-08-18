استاندار کرمانشاه گفت: علت مراجعه شماری از اهالی باینگان به مراکز درمانی در سریع‌ترین زمان ممکن و بر پایه بررسی‌های تخصصی مشخص و نتایج آن به‌صورت شفاف و هماهنگ به مردم اعلام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران، به گزارش‌های ارائه‌شده درباره مراجعه برخی از اهالی باینگان به مراکز درمانی به‌دلیل بروز نشانه‌های مسمومیت پرداخت و گفت: بهداشت و سلامت مردم، اولویتی اساسی و اجتناب‌ناپذیر است و همه اقدامات، تلاش‌ها و پیگیری‌های دستگاه‌های اجرایی، حتی دستگاه‌هایی که به‌طور مستقیم متولی این حوزه نیستند، باید در خدمت حفظ سلامت مردم باشد.

استاندار کرمانشاه حضور پررنگ و مستمر دستگاه‌های مسئول، از جمله دانشگاه علوم پزشکی و شرکت آب و فاضلاب، در باینگان را ضروری دانست و افزود: حضور میدانی، کنترل مستمر و نظارت دقیق دستگاه‌های متولی می‌تواند بسیاری از نگرانی‌ها را برطرف کند.

وی با بیان اینکه علت بروز این وضعیت باید به‌صورت دقیق مشخص شود، گفت: هنگامی که در شهری با جمعیت محدود، تعداد قابل‌توجهی از مردم با نشانه‌های مشابه به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، نمی‌توان به‌سادگی از کنار موضوع گذشت و منشأ و علت اصلی این مسئله در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی و برطرف شود.

استاندار کرمانشاه افزود: هر آزمایش و بررسی تخصصی که برای روشن شدن موضوع ضروری است، باید بدون وقفه از سوی دانشگاه علوم پزشکی، شرکت آب و فاضلاب و دیگر دستگاه‌های مسئول انجام شود و اگر آزمایش‌ها انجام شده است، نتایج آن باید به‌سرعت جمع‌بندی و در اختیار مردم قرار گیرد تا ضمن آگاهی از علت موضوع، آرامش لازم در جامعه ایجاد شود.

وی بر ضرورت استقرار و حضور متخصصان بهداشتی و درمانی در منطقه تأکید کرد و گفت: کارشناسان و متخصصان باید در میان مردم، مراکز بهداشتی و دیگر محل‌های مناسب حضور پیدا کنند و توضیحات تخصصی و قابل‌فهم ارائه دهند.

حبیبی افزود: منابع تأمین آب باینگان نیز باید با حساسیت کامل و به‌صورت مستمر بررسی و پایش شود تا از نبود هرگونه مشکل اطمینان حاصل کنیم.

وی با اشاره به تماس‌ها و مراجعات مردم به مسئولان، نمایندگان استان و فرمانداری گفت: این مراجعات نشان می‌دهد مردم خواستار روشن شدن ابعاد ماجرا هستند و مسئولان نیز باید پاسخ دقیق، مستند و قابل‌اعتمادی در اختیار آنان قرار دهند.

حبیبی افزود: اگر تأمین اعتبار یا پیگیری در سطح ملی ضرورت داشته باشد، با همراهی نمایندگان استان این موضوع دنبال می‌شود تا مشکل به‌صورت کامل و ریشه‌ای حل‌وفصل شود.