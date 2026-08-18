سرعت گرفتن بهسازی آزادراه تبریز - زنجان با افزایش تیمهای عملیاتی
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجانشرقی گفت: عملیات اجرایی طرح بهسازی آزادراه تبریز - زنجان با افزایش تعداد تیمهای عملیاتی از ۶ به ۸ گروه شتاب گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
عبدالحسین علیاکبری در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت آزاد راه تبریز–زنجان به عنوان یکی از محورهای اصلی و پرتردد شمال غرب کشور گفت: این اقدام با هدف تسریع در اجرای عملیات، افزایش جبهههای کاری و بهرهگیری حداکثری از فرصت مناسب فصل کاری انجام شده است.
وی با بیان اینکه ۱۹۲ کیلومتر از این آزادراه در حوزه این استان قرار دارد اظهار کرد: هم اکنون تیمهای پیمانکاری در حال بهسازی و روکش آسفالت مناطق با وضعیت خرابی شدید هستند و بهسازی و ارتقای کیفیت این آزادراه از اولویتهای مهم حوزه راهداری استان است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجانشرقی با تاکید بر اینکه تلاش میشود با تقویت ظرفیتهای اجرایی، عملیات با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال شود گفت: افزایش تیمهای عملیاتی نقش موثری در تسریع روند عملیات و دستیابی به اهداف پیشبینی شده طرح خواهد داشت.
علیاکبری با تاکید بر اهمیت حفظ کیفیت اجرای عملیات بهسازی این محور از سوی پیمانکاران ادامه داد: هدف ما صرفا افزایش سرعت کار نیست، بلکه اجرای عملیات با رعایت استانداردهای فنی، ارتقای کیفیت سطح راه و افزایش ایمنی و رضایتمندی کاربران جادهای به صورت همزمان دنبال میشود.
وی گفت: تلاش مجموعه راهداری استان این است که عملیات بهسازی این محور مواصلاتی در سریعترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت به سرانجام برسد.