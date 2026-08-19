به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ سجاد سلمانی گفت: با دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری مقدار قابل توجهی کاشی و سرامیک قاچاق در ۲ انبار حاشیه شهرستان صومعه سرا ، بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی و با حضور کارشناسان مربوطه از محل‌های مورد نظر بازدید و ۲۶ هزار و ۲۳۱ متر کاشی و سرامیک قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی صومعه‌سرا گفت: کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده را ۱۲۷ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال برآورد کرده و ۲ متهم ۳۹ و ۵۵ ساله برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.