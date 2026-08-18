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معاون آموزشی جهاددانشگاهی در سفر به خراسان رضوی و شهر نیشابور بر ضرورت بازنگری در آموزشهای مهارتمحور و انطباق آن با تحولات سریع جامعه و بازار کار تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر مهدی باصولی در سفر به استان خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت همگامی نظامهای آموزشی با تحولات سریع جامعه و بازار کار گفت: فرزندان امروز قرار نیست به شیوه ۱۰ سال گذشته آموزش ببینند و مهارت کسب کنند و حتی در بسیاری موارد، مهارتهایی دارند که لزوماً آنها را در نظام آموزشی رسمی نیاموختهاند.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی با بیان اینکه تغییرات در نظام آموزش عالی با سرعت پایینی اتفاق میافتد، افزود: اصلاح و تغییر در نظام آموزش عالی ممکن است به زمان طولانی و حتی یک نسل نیاز داشته باشد، اما آموزشهای کوتاهمدت از انعطافپذیری و سرعت بسیار بیشتری برخوردارند و میتوانند متناسب با تغییر نیازهای جامعه، در مدت کوتاهی روش و محتوای آموزشی خود را تغییر دهند.
وی تجربه دوران کرونا را نمونهای از این انعطافپذیری دانست و اظهار کرد: در دوران بحران کرونا، با کاهش تعاملات فیزیکی، نظام آموزشی در مدت کوتاهی به سمت بسترهای مجازی حرکت کرد. این تجربه نشان داد که آموزشهای کوتاهمدت ظرفیت بیشتری برای شناخت سریع نیازها و طراحی دورههای متناسب با شرایط جدید دارند.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی با اشاره به راهبردهای این نهاد در حوزه آموزش، اظهار کرد: یکی از راهبردهای مهم جهاددانشگاهی، توسعه آموزشهای تخصصی است؛ به این معنا که باید نیازهای واقعی بازار کار و جامعه را شناسایی و متناسب با آنها دورههای آموزشی جدید و کاربردی تعریف کنیم.
دکتر باصولی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ دوره آموزشی در جهاددانشگاهی تعریف شده است، اما متأسفانه حدود ۸۰ درصد این دورهها بهروز نیستند یا نتوانستهایم ارتباط مؤثری میان این دورهها و نیازهای جامعه برقرار کنیم. این موضوع ضرورت بازنگری جدی در سبد آموزشی جهاددانشگاهی را نشان میدهد.
وی با اشاره به ظرفیتهای جهاددانشگاهی خراسان رضوی، تصریح کرد: این سازمان یکی از واحدهای بزرگ این نهاد در کشور است و حدود ۱۰ درصد اعضای هیأت علمی و ۱۰ درصد پژوهشکدههای جهاددانشگاهی در مشهد قرار دارند. بنابراین انتظار میرود این واحد در حوزه آموزش نیز پیشرو باشد.
وی به طرح شغلی در مرکز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت نیشابور اشاره و بیان کرد: انتظار داریم طرحهایی مانند هدایت شغلی که در جهاددانشگاهی خراسان رضوی در حال اجرا است، به الگویی برای اجرا در سایر واحدهای جهاددانشگاهی در سراسر کشور تبدیل شود.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی در پایان، یکی از چالشهای موجود را نگاه جزیرهای در مجموعه دانست و تأکید کرد: برای پاسخگویی به نیازهای جدید آموزشی، باید از نگاه جزیرهای فاصله بگیریم و ظرفیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی واحدهای مختلف جهاددانشگاهی را در کنار یکدیگر قرار دهیم تا بتوانیم متناسب با تحولات جامعه و بازار کار، آموزشهای مؤثر و روزآمد ارائه کنیم.