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مردم شهرستانهای استان تهران در پیام مشترک خود در شب یکصد و شصت و نهمین، بر وحدت و مقاومت ملی در برابر فشارها تأکید کرده و نسل امروز را پاسدار میراث آزادگان و شهدای دفاع مقدس دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در شب یکصد و شصت و نهم، مردم شهرستانهای استان تهران در پیامی مشترک، بر اراده راسخ ملت ایران در مسیر وحدت و ایستادگی تأکید کردند.
در این پیام آمده است: ملتی که مسیر وحدت و مقاومت را انتخاب کرده است، در برابر هرگونه فشارها و تهدیدها تسلیم نخواهد شد.
همچنین در این پیام مشترک تأکید شد: همانگونه که آزادگان و شهدای گرانقدر در دوران دفاع مقدس با ایثار و فداکاری پای آرمانهای والای خود ایستادند، نسل امروز نیز به عنوان وارثان این مسیر، پاسدار میراث پرافتخار آنان خواهند بود و اجازه نخواهند داد آرمانهای انقلاب خدایهفته شود.