جشن سالانه برداشت سیب گلاب دهستان شهیدآباد شهرستان آوج که هر سال به شکرانه برداشت محصول برگزار می شود، در فهرست میراث گردشگری ملی کشور ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، جشن برداشت سیب گلاب دهستان شهیدآباد آوج با هدف پاسداشت آیین های بومی و تجلیل از تلاش باغداران، در فهرست میراث گردشگری ملی کشور قرار گرفت.

این جشنواره سالانه که نمادی از موفقیت باغداران منطقه به شمار می رود، همه ساله در فصل برداشت با حضور کشاورزان، مسئولان محلی و گردشگران برگزار می شود و حال و هوای پاییزی باغ های سیب آوج را به صحنه ای از شکرگزاری و همدلی تبدیل می کند.

شهرستان آوج به عنوان قطب تولید سیب گلاب در استان قزوین شناخته می شود؛ محصولی که هم به بازارهای داخلی عرضه می شود و هم بخشی از آن به سایر استان ها و مقاصد صادراتی ارسال می شود. ثبت ملی این جشن، علاوه بر صیانت از یک ظرفیت فرهنگی-بومی، میتواند زمینه ساز رونق گردشگری کشاورزی و معرفی هرچه بهتر محصولات این منطقه باشد.

باغداران دهستان شهیدآباد نیز این ثبت را گامی ارزشمند در جهت شناساندن آیین های محلی و قدردانی از زحمات کشاورزان عنوان می کنند و امیدوارند با این رویداد، استقبال گردشگران از جشنواره برداشت سیب گلاب در سال های آینده بیش از پیش افزایش یابد.