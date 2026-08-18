به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فوزیه دشتی گفت: شرایط آب و هوایی و اقلیمی مناسب همراه با گونه‌های گیاهی مناسب طبیعی و وجود چشمه ساران و آب‌های جاری برای پرورش زنبور عسل بسیار مهم است.

دشتی افزود: سالانه ۳۰۰ تن عسل مرغوب از ۲۴ هزار کلنی در سطح شهرستان رستم تولید و روانه بازار می‌شود.

مسئول تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رستم به میزان آگاهی بهره برداران برای تولید بیشتر و همچنین از ترویج رو به افزون پرورش زنبور عسل در سال‌های اخیر در شهرستان رستم اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تعداد ۱۶۸ بهره بردار زنبور عسل در این شهرستان وجود دارد که سهم بسزایی در رونق تولید، اشتغال و معیشت مردم ایفا می‌کند.