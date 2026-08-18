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چهل روز از شهادت رهبر شهید امت اسلامی گذشته، اما مردم عراق همچنان در سوگ سیدعلی خامنهای، بر ادامه راه مقاومت و وفاداری به آرمانهای او تأکید دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در نجف و کربلا، حالوهوای شهر همچنان رنگ و بوی عزا دارد؛ خیابانهایی که یادآور روزهای وداع با پیکر مطهر رهبر شهید است و مردمی که میگویند داغ این فقدان برایشان همچنان تازه است.
یکی از مردم عراق با بیان اینکه «امروز جای رهبرم واقعاً خالی است»، گفت: سید علی خامنهای همیشه در قلب ماست و تنها متعلق به شیعیان نبود، بلکه رهبری فرزانه برای نجات ملتها بود.
مردم کربلا نیز با اشاره به تشییع تاریخی پیکر رهبر شهید، تأکید کردند: با امام شهیدمان عهد میبندیم که تا جان در بدن داریم، در مسیر او و راه مقاومت باقی بمانیم.
این روزها در کنار مردم عراق، بسیاری از دوستداران رهبر شهید در کشورهای مختلف نیز با یادآوری نقش او در حمایت از مقاومت، بر تداوم این مسیر تأکید دارند.
اکنون پس از گذشت چهل روز، مردم عراق میگویند خون پاک رهبر شهید، موجب بیداری ملتها شده است و یاد و آرمان او همچنان در دل مردم منطقه زنده خواهد ماند.