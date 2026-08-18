آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان ششمین «جایزه گلستان» در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در آیین اختتامیه ششمین دوره جایزه گلستان از برگزیدگان این دوره که ۴ برگزیده و ۱۳ اثر قابل تقدیر بودند تجلیل شد.

در این نشست، محمدرضا زائری، احسان رضایی، امید مهدی‌نژاد و مژده لواسانی، حضور داشتند.

گفتنی است پخش زنده این برنامه از طریق صفحه آپارات خانه کتاب و ادبیات ایران جایزه گلستان به آدرس‌های aparat.com/khaneketab قابل مشاهده است.

این برنامه در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران، واقع در خیابان انقلاب اسلامی، خیابان شهید برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک ۲، برگزار شد.