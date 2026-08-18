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رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان از اجرای طرح مقابله با قاچاق چوب و فرآوردههای جنگلی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ محمد خوش خلقت با اشاره به اینکه ماموران پلیس امنیت اقتصادی گیلان طرح مقابله با قاچاق چوب و فرآوردههای جنگلی را به مدت ۷۲ ساعت در سطح استان اجرا کردند گفت: در این طرح، ۲۰۷ هزار و ۹۵۰ کیلوگرم چوب جنگلی، ۸۳۵ هزار و ۳۴۰ کیلوگرم کیلوگرم فرآوردههای جنگلی کشف شد.
وی همچنین افزود: دراین طرح ۳۷ خودرو حامل چوب قاچاق توقیف و با تشکیل ۶۳ پرونده، ۶۳ نفر به مرجع قضایی معرفی شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان گفت: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را حدود ۴۴۹ میلیارد ریال برآورد کردند.