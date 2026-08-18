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مراسم بزرگداشت چهلمین روز تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، در مصلای امام خمینی (ره) تهران با حضور خیل عاشقان آن امام شهید برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم بزرگداشت چهلمین روز تشییع و تدفین پیکر حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنهای رهبر شهید انقلاب اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی (ره) تهران با حضور خیل عاشقان آن امام شهید برگزارشد.
علاوه بر آحاد مردم، جمع زیادی از مسئولان لشکری و کشوری نیز در این مراسم پرفیض و معنوی حضور داشتند.
فرزندان رهبر شهید انقلاب اسلامی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، حجت الاسلام سیدحسن خمینی تولیت حرم امام خمینی (ره)، عباسعلی کدخدایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن پاک نژاد وزیر نفت، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش و... از مقامات و شخصیتهای حاضر در این مراسم بودند.
آغاز مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران»، از سوی رهبر معظم انقلاب در مصلی امام خمینی(ره) تهران
تلاوت آیاتی از کلامالله مجید توسط آقای یونس شاهمرادی در مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران»؛ مصلی امام خمینی(ره) تهران
حضور رئیس جمهور در مراسم چهلم آقای شهید ایران
این مراسم چهارشنبه، ۲۸ مرداد نیز پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با حضور خانواده بیت شهید برگزار میشود.
همچنین مراسم بزرگداشت ایام چهلم تشییع آقای شهید از طرف رهبر معظم انقلاب، پنجشنبه، ۲۹ مرداد پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر امام رضا علیه السلام و در کنار مرقد قائد شهید امت با حضور خانواده بیت شهید برگزار میشود.
مراسم سراسری نیز عصر پنجشنبه با محوریت نمایندگان حضرت آقا در مراکز استانها و در سایر شهرستانها و بخشها و روستاها با حضور ائمه جمعه، علما و مردم عزیز به صورت سراسری برگزار میشود.