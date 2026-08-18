اداره امور اتباع خارجی بوسنی و هرزگوین از حمله سایبری به سامانه اطلاعاتی و ارتباطی این نهاد خبر داد و اعلام کرد تحقیقات داخلی برای بررسی مسئولیت احتمالی برخی کارکنان آغاز شده است.

حمله سایبری به سامانه اداره امور اتباع خارجی بوسنی و هرزگوین

حمله سایبری به سامانه اداره امور اتباع خارجی بوسنی و هرزگوین

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از سارایوو، نهاد‌های امنیتی بوسنی و هرزگوین به طور رسمی وقوع حمله هکری به سامانه‌های آن را تأیید کرده‌اند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، مهاجم در جریان این حمله به اطلاعات کاربری و مشخصات ورود به سامانه دسترسی پیدا کرده و از آنها برای ذخیره و توزیع داده‌های سرقت شده استفاده کرده است.

اداره امور اتباع خارجی بوسنی و هرزگوین اعلام کرد تمامی اقدامات لازم برای حفاظت از اطلاعات شهروندان و کارکنان این نهاد در حال انجام است.

همزمان، تحقیقات داخلی نیز به علت ظن به کوتاهی برخی کارکنان آغاز شده است، بر اساس اعلام این اداره، احتمال می‌رود به علت سهل‌انگاری تعدادی از کارکنان، تدابیر لازم برای حفاظت از سامانه اطلاعاتی در زمان مناسب اتخاذ نشده باشد.

این حمله در حالی صورت گرفته که اخیراً شرکت صنایع دفاعی «ایگمان» در شهر کونییتس نیز هدف یک کلاهبرداری رایانه‌ای قرار گرفت و ۷۸۰ هزار یورو از حساب این شرکت خارج شد.

در آن پرونده، هنگام مذاکرات و انجام یک معامله با یک شرکت ترکیه‌ای، اطلاعات یک حساب بانکی از طریق نشانی ایمیلی ارسال شد که تقریباً مشابه نشانی ایمیل شرکت ترکیه‌ای طرف قرارداد بود.

شرکت ایگمان مبلغ مورد نظر را که قرار بود به شرکت ترکیه‌ای پرداخت شود به این حساب واریز کرد و پس از انتقال وجه متوجه تخلف شد.