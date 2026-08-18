شهردار تهران از تلاش‌ها و خدمات کارکنان مترو در دوره جنگ تحمیلی سوم و همچنین خدمات شایسته این مجموعه در مراسم وداع و تشییع رهبر مجاهد شهید قدردانی کرد و نقش این مجموعه را در ارائه خدمات پایدار و شایسته به شهروندان حائز اهمیت دانست.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دکتر علیرضا زاکانی در دیدار معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری پایتخت و جمعی از مدیران مترو بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیت‌ها تأکید و درباره موضوعاتی همچون نگهداشت و توسعه مترو، توجه ویژه به سرمایه‌های انسانی، هویت‌بخشی به ایستگاه‌ها و مسائل فرهنگی مرتبط با این مجموعه، نکاتی مطرح کرد.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری در این زیرساخت عظیم، مترو را شاخص توسعه شهر دانست و گفت: مترو تنها یک وسیله نقلیه نیست، بلکه یک دانشگاه است و ایستگاه‌های آن باید با هویت فرهنگی و انقلابی، برای مسافران پیام‌دار باشند.

همچنین شهردار تهران، از مترو بعنوان رکن تغییر و نوسازی شهر و ستون فقرات حمل‌ونقل عمومی یاد کرد و گفت: باید به توسعه و نگهداشت این مجموعه توجه ویژه شود.