زاکانی: مترو رکن تغییر و نوسازی شهر و ستون فقرات حملونقل عمومی است
شهردار تهران از تلاشها و خدمات کارکنان مترو در دوره جنگ تحمیلی سوم و همچنین خدمات شایسته این مجموعه در مراسم وداع و تشییع رهبر مجاهد شهید قدردانی کرد و نقش این مجموعه را در ارائه خدمات پایدار و شایسته به شهروندان حائز اهمیت دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
دکتر علیرضا زاکانی در دیدار معاون حملونقل و ترافیک شهرداری پایتخت و جمعی از مدیران مترو بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیتها تأکید و درباره موضوعاتی همچون نگهداشت و توسعه مترو، توجه ویژه به سرمایههای انسانی، هویتبخشی به ایستگاهها و مسائل فرهنگی مرتبط با این مجموعه، نکاتی مطرح کرد.
وی با اشاره به سرمایهگذاری ۱۰ میلیارد دلاری در این زیرساخت عظیم، مترو را شاخص توسعه شهر دانست و گفت: مترو تنها یک وسیله نقلیه نیست، بلکه یک دانشگاه است و ایستگاههای آن باید با هویت فرهنگی و انقلابی، برای مسافران پیامدار باشند.
همچنین شهردار تهران، از مترو بعنوان رکن تغییر و نوسازی شهر و ستون فقرات حملونقل عمومی یاد کرد و گفت: باید به توسعه و نگهداشت این مجموعه توجه ویژه شود.