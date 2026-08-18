برای نخستین بار در کشور با راه‌اندازی مراکز مشاوره روابط کار در فصل بهار امسال، شکایات و ورودی دادخواست‌ها به مراجع در استان ۶۱/۵ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی مبدع راه اندازی مراکز مشاوره روابط کار در راستای اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار در کشور بوده و به عنوان استان پیشرو در این بخش در جهت استقرار نظام‌های نوین دادرسی،کار هوشمند و ایجاد رضایتمندی، گام برداشته است.

حسن سروری، افزود راه‌اندازی مراکز مشاور روابط کار اهدافی از جمله بهبود فضای کسب و کار، توسعه و بهبود نظام‌های حقوق کار، تنظیم روابط کار، رضایتمندی، توسعه اشتغال و بهبود ارائه خدمات، کاهش اطاله دادرسی، ارتقای کیفیت آرا و کاهش هزینه را دنبال می‌کند.

وی بیان کرد: راه اندازی این مراکز، منجر به پیشگیری از ورود پرونده‌ها به مراجع حل اختلاف در استان شده که صرفه‌جویی مالی به میزان ۲۱ میلیارد ریال از محل پیشگیری از ورود هزار و ۶۵ پرونده به مراجع حل اختلاف به همراه داشته است.

سروری، پیشگیری از مواجه هشت هزار و ۱۳۰ فرد (پرونده) با اعضای هیات تشخیص، پیشگیری از مواجه ۲۱ هزار و ۹۵۱ فرد (پرونده) با مراجع حل اختلاف، جلوگیری از صرف هزینه‌های دولت برای دادرسی به میزان هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال، صرفه جویی در هزینه‌های مالی اعضای مراجع حل اختلاف بابت عدم حضور با حداقل دستمزد به میزان ۲۷۰ میلیارد ریال را از دیگر ثمرات راه‌اندازی مراکز مشاوره روابط کار در استان برشمرد.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: همچنین پیشگیری از مواجه ۹ هزار و ۲۱۰ نفر با دلال‌ها و افراد سودجو با عنوان نماینده اصحاب دعوی در مراجع حل اختلاف، جلوگیری از صرف هزینه مربوط به صدور ابلاغ دادنامه و کاهش مدت زمان رسیدگی به شکایات از ۶۵ روز به ۲۵ روز از دیگر نتایج این اقدام در استان بوده است.