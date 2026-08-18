به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مهدی یوسفی گفت: با توجه به اهمیت کنترل علف‌های هرز در مراحل اولیه رشد پنبه و نقش آن در کاهش رقابت برای آب، مواد غذایی و نور، عملیات وجین دستی در سطح ۳ هزار و ۹۰۰ هکتار از مزارع پنبه شهرستان آغاز شده است.

او افزود: وجین به‌موقع علف‌های هرز، ضمن جلوگیری از کاهش رشد و عملکرد بوته‌های پنبه، باعث افزایش تهویه داخل مزرعه و فراهم شدن شرایط مناسب برای رشد و توسعه بوته‌ها می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین‌دشت با اشاره به ارقام کشت شده گفت: کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زرین‌دشت با تأکید بر اهمیت مدیریت علف‌های هرز به پنبه‌کاران توصیه کردند با پایش مستمر مزارع و انجام به‌موقع عملیات وجین، نسبت به کنترل علف‌های هرز اقدام کنند تا از خسارت و کاهش عملکرد محصول در مراحل بعدی جلوگیری شود.

او با بیان اینکه شرایط استقرار مزارع مطلوب ارزیابی می‌شود، بیان کرد: در صورت تداوم شرایط مناسب آب‌وهوایی و اجرای صحیح عملیات داشت، به‌ویژه مدیریت آبیاری، تغذیه گیاهی و کنترل به‌موقع آفات و بیماری‌ها، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۵ هزار تن وش پنبه از مزارع شهرستان زرین‌دشت برداشت شود.

یوسفی در پایان گفت: شهرستان زرین‌دشت از مناطق مهم تولید پنبه استان فارس به شمار می‌رود و در سال‌های اخیر سطح زیرکشت این محصول در شهرستان بیشتر شده است.