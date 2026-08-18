منطقه حفاظت‌شده کوسالان و شاهو در سال ۱۳۸۸ به فهرست مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوست و امروزه با وسعتی بیش از ۶۴ هزار هکتار از مهم‌ترین مناطق حفاظت‌شده زاگرس به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این منطقه حد فاصل شهرستان‌های سروآباد، مریوان و کامیاران در استان کردستان قرار دارد و بخشی از آن نیز تا مرز‌های استان کرمانشاه امتداد یافته است و جنگل‌های بلوط بخش عمده پوشش گیاهی آن را تشکیل می‌دهند.

قرارگیری در قلب منطقه هورامان، وجود رشته‌کوه‌های مرتفع کوسالان و شاهو، دره‌های عمیق، چشمه‌های فراوان و روستا‌های پلکانی و تاریخی، چشم‌انداز‌هایی کم‌نظیر را در این پهنه طبیعی ایجاد کرده است.

منطقه کوسالان و شاهو از نظر تنوع زیستی نیز یکی از غنی‌ترین زیستگاه‌های استان کردستان و زاگرس محسوب می‌شود و جنگل‌های انبوهبلوط، مهم‌ترین پوشش گیاهی منطقه را تشکیل می‌دهند.

تاکنون بیش از ۲۴۲ گونه گیاهی، ۱۱۷ گونه پرنده، ۲۳ گونه پستاندار و ۱۷ گونه خزنده در منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو شناسایی شده است.

منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو یک میراث ارزشمند طبیعی است و حفاظت از آن وظیفه تک تک گردشگرن و مردم ساکن در آن است.