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منطقه حفاظتشده کوسالان و شاهو در سال ۱۳۸۸ به فهرست مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوست و امروزه با وسعتی بیش از ۶۴ هزار هکتار از مهمترین مناطق حفاظتشده زاگرس به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این منطقه حد فاصل شهرستانهای سروآباد، مریوان و کامیاران در استان کردستان قرار دارد و بخشی از آن نیز تا مرزهای استان کرمانشاه امتداد یافته است و جنگلهای بلوط بخش عمده پوشش گیاهی آن را تشکیل میدهند.
قرارگیری در قلب منطقه هورامان، وجود رشتهکوههای مرتفع کوسالان و شاهو، درههای عمیق، چشمههای فراوان و روستاهای پلکانی و تاریخی، چشماندازهایی کمنظیر را در این پهنه طبیعی ایجاد کرده است.
منطقه کوسالان و شاهو از نظر تنوع زیستی نیز یکی از غنیترین زیستگاههای استان کردستان و زاگرس محسوب میشود و جنگلهای انبوهبلوط، مهمترین پوشش گیاهی منطقه را تشکیل میدهند.
تاکنون بیش از ۲۴۲ گونه گیاهی، ۱۱۷ گونه پرنده، ۲۳ گونه پستاندار و ۱۷ گونه خزنده در منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو شناسایی شده است.
منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو یک میراث ارزشمند طبیعی است و حفاظت از آن وظیفه تک تک گردشگرن و مردم ساکن در آن است.