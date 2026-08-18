دومین نشست شورای سیاست‌گذاری رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد؛ نشستی که در آن ضمن ارائه آخرین گزارش از روند برگزاری مانوین ۱۴۰۵، ظرفیت‌های ملی برای حمایت از شرکت‌های خلاق، تامین مالی، تجاری‌سازی، آموزش، شبکه‌سازی و توسعه اقتصاد فرهنگی و خلاق بررسی شد.

ثبت ۱۴۱ طرح در حوزه موزه، گردشگری و صنایع‌دستی

ثبت ۱۴۱ طرح در حوزه موزه، گردشگری و صنایع‌دستی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دومین نشست شورای سیاست‌گذاری رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری و جمعی از مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، در مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران برگزار شد.

در این نشست، ضمن تشریح آخرین روند برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق مانوین ۱۴۰۵، ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف برای حمایت از شرکت‌های خلاق، تقویت زیست‌بوم نوآوری، توسعه کسب‌وکارهای فرهنگی و خلاق و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، گردشگری و اقتصادی کشور بررسی شد.

ثبت ۱۴۱ طرح در حوزه موزه، گردشگری و صنایع‌دستی

عبدالحسین بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در ابتدای این نشست گزارشی از روند اجرایی و آخرین وضعیت ثبت‌نام رویداد مانوین ۱۴۰۵ ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، تاکنون ۳۹۴ شرکت خلاق برای حضور در نمایشگاه و ۴۹۵ شرکت نیز برای حضور در بخش جشنواره ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین ۳۴۸ طرح با مشارکت ۳۱ استان کشور دریافت شده که از این تعداد، ۱۴۱ طرح در حوزه‌های موزه، گردشگری و صنایع‌دستی قرار دارد.

بهرامی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای تقویت حضور شرکت‌های خلاق در حوزه‌های مرتبط با ماموریت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از همکاری مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی این وزارتخانه و معاونت گردشگری خبر داد و گفت: ظرفیت اختصاص پاویون ویژه شرکت‌های خلاق فعال در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی در رویداد مانوین فراهم خواهد شد.

حمایت صندوق نوآوری از تجاری‌سازی شرکت‌های خلاق

اصغر نورالله‌زاده، رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، نیز در این نشست با تشریح برنامه‌های حمایتی صندوق برای شرکت‌های حاضر در مانوین، از تدوین بسته‌های حمایتی متناسب با نیازهای این شرکت‌ها خبر داد.

او با اشاره به محورهای حمایتی صندوق در حوزه تسهیلات، تجاری‌سازی، شبکه‌سازی و ارتقای توانمندی شرکت‌های خلاق اظهار کرد: حمایت‌های مالی متناسب با نیاز شرکت‌ها در زمان برگزاری جشنواره انجام خواهد شد.

نورالله‌زاده همچنین از پیش‌بینی حمایت در حوزه آموزش و حضور شرکت‌ها در نمایشگاه خبر داد و بر ضرورت فراهم کردن زمینه برای عبور شرکت‌های خلاق از مرحله ایده و محصول اولیه به مرحله تجاری‌سازی و توسعه بازار تاکید کرد.

تشکیل ستاد ویژه وزارت تعاون برای حمایت از مانوین

سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز از تشکیل ستاد ویژه این وزارتخانه برای مشارکت در برگزاری رویداد مانوین خبر داد و گفت: مجموعه‌ای از بازیگران مؤثر زیرمجموعه این وزارتخانه از جمله سازمان بهزیستی، شستا و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در این فرآیند مشارکت خواهند داشت.

او افزود: هماهنگی‌هایی با رایتل برای ارائه زیرساخت‌های مورد نیاز و حمایت در حوزه فناوری انجام شده و با مؤسسه کار و تأمین نیز برای توسعه ادبیات و تولید محتوا همکاری خواهد شد.

حسینی همچنین به دعوت از کانون کارآفرینان برتر و صندوق نوآوری و شکوفایی برای مشارکت در رویداد مانوین اشاره کرد و این ظرفیت را زمینه‌ای برای پیوند میان سیاست‌های اشتغال، کارآفرینی و صنایع خلاق دانست.

صنایع خلاق در اولویت حمایت از مشاغل خرد

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سازوکارهای حمایت مالی از صنایع خلاق اظهار کرد: بسته صنایع خلاق در میان ۱۰ رسته نخست مشاغل خرد قرار گرفته و منابع ویژه‌ای برای حمایت از این حوزه اختصاص یافته است.

او ادامه داد: از مجموع ۱۳۰ همت منابع مشاغل خانگی، ۱۲.۵ همت به صنایع‌دستی اختصاص یافته و تلاش می‌شود تسهیلات مورد نیاز فعالان این حوزه متناسب با میزان تقاضا و ظرفیت‌های واقعی بازار پرداخت شود.

حسینی همچنین از برنامه‌ریزی برای اختصاص سهم مشخصی از منابع بنیادها به صنایع خلاق خبر داد و گفت: دستگاه‌ها می‌توانند منابع خود را در صندوق کارآفرینی امید سپرده‌گذاری کنند و متناسب با آن، منابع تکمیلی نیز اختصاص یابد؛ بر این اساس تا سقف یک‌ونیم همت از سوی وزارت تعاون برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته خواهد شد.

اصفهان؛ پیشران برگزاری مانوین و توسعه شهر خلاق

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، نیز که به‌صورت برخط در نشست شورای سیاست‌گذاری مانوین حضور داشت، ظرفیت‌های این استان برای میزبانی و برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق را تشریح کرد.

او برگزاری کارگاه‌های صنایع‌دستی، رویدادهای خلاق، آموزش و توانمندسازی، تولید محتوا، برندسازی و توسعه گردشگری را از محورهای اصلی برنامه‌های اصفهان عنوان کرد.

استاندار اصفهان همچنین از تدوین نخستین سند استراتژی شهر خلاق با هدف سیاست‌گذاری منسجم در این حوزه خبر داد و گفت: طراحی تورهای تجربه‌محور برای ایجاد پیوند میان گردشگری و هنر نیز در دستور کار قرار گرفته است.

استفاده از ظرفیت روایتگری دولتخانه صفوی در رویداد مانوین از دیگر محورهای مورد اشاره استاندار اصفهان بود؛ ظرفیتی که می‌تواند در پیوند میان میراث تاریخی، روایت فرهنگی، گردشگری خلاق و اقتصاد تجربه‌محور مورد استفاده قرار گیرد.

مانوین؛ بستری برای هم‌افزایی ملی در صنایع خلاق

در ادامه این نشست، نمایندگانی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت روستایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاه‌های مرتبط با حوزه صنایع خلاق نیز حضور داشتند و درباره ظرفیت‌های همکاری، حمایت و مشارکت دستگاه‌ها در رویداد ملی مانوین به بحث و تبادل نظر پرداختند.

محور اصلی این مباحث، ایجاد هم‌افزایی میان ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف و حرکت به سمت شکل‌گیری یک زنجیره منسجم از شناسایی و آموزش استعدادها تا حمایت مالی، توسعه کسب‌وکار، تجاری‌سازی، بازارسازی و معرفی محصولات و خدمات صنایع خلاق بود.