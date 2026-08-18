استاندار ایلام در دیدار با آزاده سرافراز محمدرضا فرجی، آزادگان را سروقامتان همیشه تاریخ و نماد عزت، ایستادگی و اقتدار ملت ایران دانست و بر ثبت خاطرات دوران اسارت آنان تأکید کرد.

آزادگان، نماد عزت و اقتدار ایران اسلامی هستند

آزادگان، نماد عزت و اقتدار ایران اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در دیدار با آزاده سرافراز محمدرضا فرجی، آزادگان را سروقامتان همیشه تاریخ و نماد عزت، ایستادگی و اقتدار ملت ایران دانست.

وی گفت: آزادگان با ایمان و ایستادگی، سال‌های سخت اسارت را در اردوگاه‌های رژیم بعث عراق تحمل کردند و نام و یاد آنان برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهد بود.

استاندار ایلام بر ضرورت ثبت خاطرات آزادگان و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کرد و افزود: اقتدار و سربلندی امروز ایران اسلامی، مرهون فداکاری شهدا، ایثارگران و آزادگان است.

محمدرضا فرجی از آزادگان سرافراز کشور، ۱۰ سال از دوران جوانی خود را در اسارت رژیم بعث عراق سپری کرده است.