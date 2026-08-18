معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار متقاضی نسبت به مشاهده و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون سراسری و اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵ اقدام کرده‌اند، افزود: کارت شرکت در آزمون همه متقاضیان به‌همراه برگ راهنمای شرکت در آزمون در سامانه جامع آزمون سراسری برای مشاهده و پرینت در دسترس است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالرضا سیاره در نشست هماهنگی عوامل اجرایی و حفاظتی آزمون سراسری و اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵ که به صورت وبیناری و با حضور بیش از ده هزار و ۴۰۰ نفر برگزار شد، گفت: متقاضیان درصورت مشاهده نقص احتمالی در کارت شرکت در آزمون، باید بر اساس آدرس مندرج در اطلاعیه پرینت کارت شرکت در آزمون به واحد‌های رفع نقص فعال در ۴۱۵ شهر، چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: با توجه به شخصی سازی دفترچه سوالات و پاسخنامه‌ها برای هر یک از متقاضیان و حفظ سلامت برگزاری آزمون، در حال حاضر تغییر گروه آزمایشی و حوزه امتحانی به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست و متقاضیان از مراجعه به واحد‌های رفع‌نقص کارت، برای این موارد جداً خودداری کنند.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش با تاکید بر وظایف گسترده و حساس عوامل اجرایی گفت: متقاضیان آزمون سراسری، اکثرا دانش آموزانی هستند که برای نخستین بار تجربه شرکت در آزمونی ملی و سرنوشت ساز برای پذیرش در دانشگاه‌های آموزش عالی را دارند و لذا تسهیل در ارائه خدمات با حفظ مقررات و ایجاد محیط آرام در حوزه امتحانی برای آنان ضروری است.

محمود عزیزی، رئیس مرکز اجرای آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور نیز در ادامه این نشست وظایف مدیران حوزه‌های اصلی، فرعی، رابطان، مراقبان، مسئولان مخازن، مسئولان تطبیق عکس و اخذ اثر انگشت و منشی متقاضیان توان خواه و ... شرح کرد و گفت: برای هر کدام از شما عزیزان داشتن حساسیت و دقت لازم مطابق با دستورالعمل‌های اجرایی و حفاظتی ابلاغ شده، بسیار حائز اهمیت است و دستاورد نهایی برگزاری دقیق و سلامت آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ به عملکرد خوب و دلسوزانه تک تک شما عزیزان وابسته است.

وی در خصوص متقاضیان توان خواه تاکید کرد: تسهیلات و امتیازات ویژه متقاضیان توان خواه به افرادی تعلق می‌گیرد که معلولیت آنها توسط سازمان بهزیستی تأیید شده باشد و برای این دسته از عزیزان، با توجه به نوع و شدت معلولیت امکاناتی نظیر: منشی، وقت اضافی و دفترچه بریل یا درشت خط لحاظ شده است.

عزیزی ادامه داد: وقت اضافی به متقاضیانی تعلق می‌گیرد که با توجه به نوع معلولیت مورد تایید سازمان بهزیستی برای استفاده از این تسهیلات معرفی شده‌اند و اطلاعات آنها در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور برای ارائه وقت اضافی ثبت شده باشد.

در پایان نشست وبیناری هماهنگی عوامل اجرایی و حفاظتی آزمون سراسری و اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵، رئیس مرکز حراست سازمان سنجش آموزش کشور، تقلب را هرگونه اقدامی برای کسب نمرات ناعادلانه تعریف کرد و افزود: انجام هر تقلب و تخلف احتمالی تبعات گسترده اجتماعی در بروز نابرابری، بی عدالتی، بی اعتمادی و تبعات فردی در سایر متقاضیان و ایجاد یاس و نامیدی برای سایر متقاضیان به دنبال دارد.

محمد بشیری تاکید کرد: حفاظت از سلامت آزمون سراسری مطالبه ملی و در مسیر خدمت به مردم و اجرای عدالت آموزشی است و امیدوارم با همکاری شما عزیزان و تمامی عوامل اجرایی، حفاظتی، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، مدارس، نیرو‌های امنیتی، اطلاعاتی، فراجا، حمل و نقل و ... بتوانیم آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ را نیز همچون گذشته در صحت و سلامت کامل برگزار کنیم.