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معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از آغاز ساخت نزدیک به ۶۸ هزار واحد مسکونی از مجموع ۲۲۰ هزار واحد پیشبینیشده در طرح «خانه امید» خبر داد و گفت: برای خانوارهای دهکهای یک تا چهار که از امکانات دولتی مسکن استفاده نکردهاند، زمین رایگان و تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.
مجید جودی در گفتوگو با خبرنگار تحریریه اقتصاد زیربنایی خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به مأموریت بنیاد مسکن در تأمین مسکن اقشار کمبرخوردار گفت: تأمین مسکن برای اقشار ضعیف جامعه از اهداف اصلی تشکیل بنیاد مسکن بوده و این موضوع از زمان تأسیس بنیاد در سال ۱۳۵۸ در دستور کار قرار داشته است.
وی افزود: بنیاد مسکن طی سالهای گذشته اقدامات گستردهای در حوزه مسکن روستایی و مسکن محرومان انجام داده، اما به دلیل پیچیدگیهایی مانند تأمین زمین، ساخت مسکن برای محرومان در شهرها نسبت به روستاها با محدودیت بیشتری مواجه بوده است.
جودی گفت: امسال در قالب طرح «خانه امید» برنامه ساخت ۲۲۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کمبرخوردار در نظر گرفته شده که تاکنون ساخت نزدیک به ۶۸ هزار واحد آغاز شده است.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن ادامه داد: با حمایت وزارت راه و شهرسازی و همراهی دولت، برای خانوارهای دهکهای یک تا چهار که فرم «ج» سبز داشته و تاکنون از امکانات دولتی در حوزه مسکن استفاده نکردهاند، در صورت امکان زمین رایگان در شهر و در غیر این صورت در روستاهای حاشیه شهرها تأمین خواهد شد.
وی همچنین از پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله برای این خانوارها خبر داد و افزود: بازپرداخت این تسهیلات بهصورت اقساط ماهانه حدود سه میلیون تومان خواهد بود.
حمایتهای بلاعوض برای خانوارهای تحت پوشش
جودی با اشاره به تفاهمنامههای بنیاد مسکن با نهادهای حمایتی گفت: برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، علاوه بر تسهیلات بانکی، ۴۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پیشبینی شده است.
وی افزود: برای خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی که دارای دو معلول و بیشتر هستند نیز ۴۰۰ میلیون تومان و برای خانوارهای دارای کمتر از دو معلول، ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت خواهد شد.
معاون بنیاد مسکن ادامه داد: برای خانوارهای دهکهای یک تا چهار که تحت پوشش هیچیک از نهادهای حمایتی نیستند نیز از محل حساب ۱۰۰ امام(ره)، ۲۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض در نظر گرفته شده است.
تلاش برای استفاده از ظرفیت خیرین و مالیات نشاندار
جودی با اشاره به مشارکت خیرین در طرح مسکن محرومان گفت: خیرین نیز در این طرح حضور فعالی دارند و تلاش میکنیم از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارخانههای بزرگ برای تأمین مسکن اقشار محروم استفاده کنیم.
وی افزود: همانطور که در حوزه مدرسهسازی امکان اختصاص مالیات نشاندار وجود دارد، تلاش میکنیم با دریافت مجوزهای لازم، سرفصلی برای اختصاص مالیات نشاندار به مسکن محرومان نیز ایجاد شود.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن تأکید کرد: با وجود شرایط اقتصادی و محدودیتهای موجود، این طرح به دلیل ماهیت خیرخواهانه با همراهی دستگاهها، بانکهای عامل و خیرین در حال پیشرفت است و هدفگذاری بنیاد، آغاز ساخت هر ۲۲۰ هزار واحد تا پایان سال است.
جودی در پایان گفت: در این طرح، عمده فرآیند ساخت توسط خود خانوارهای محروم انجام میشود و بنیاد مسکن وظیفه هدایت، حمایت، نظارت و تأمین منابع مالی را بر عهده دارد تا خانوادههایی که توان مالی لازم برای تأمین مسکن ندارند، صاحب خانه شوند.