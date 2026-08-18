معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری با تاکید بر ضرورت عبور از حمایت‌های مقطعی و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری و حمایت پایدار از صنایع خلاق گفت: در پارادایم جدید، هدف ما این است که حمایت‌ها به صورت زنجیره‌ای و ماندگار انجام شود؛ چرا که تمام حلقه‌های این زنجیره اهمیت دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حسین افشین در دومین نشست شورای سیاست‌گذاری رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» که با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران برگزار شد، با تشریح رویکرد جدید معاونت علمی به حوزه صنایع خلاق، بر ضرورت ایجاد یک منظومه منسجم برای حمایت از این بخش تاکید کرد.

افشین با اشاره به جایگاه رویداد ملی «مانوین» اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی باید توجه ویژه‌ای به این رویداد داشته باشند و تلاش کنیم «مانوین» به نمادی از سرزندگی و خلاقیت ایران آینده تبدیل شود.

او افزود: رویداد مانوین باید در چارچوب یک اکوسیستم گسترده‌تر تعریف شود؛ اکوسیستمی که بتواند زمینه شناسایی، توانمندسازی، حمایت، سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای خلاق را فراهم کند.

صنایع خلاق؛ نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه توسعه صنایع خلاق نیازمند نگاه بلندمدت است، گفت: در این حوزه نیازمند چندین سال حمایت ویژه هستیم و باید زمینه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را فراهم کنیم.

او با اشاره به جایگاه زمانی برگزاری رویداد مانوین تصریح کرد: این رویداد در بیستمین سال فعالیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان برگزار می‌شود و از منظر معاونت علمی، بخشی از ریل‌گذاری جدید و یکی از اجزای اکوسیستم صنایع خلاق کشور است.

افشین تاکید کرد: برای آنکه صنایع خلاق بتواند به یک بخش مؤثر در اقتصاد کشور تبدیل شود، باید از رویکردهای کوتاه‌مدت فاصله گرفت و سازوکاری برای استمرار حمایت‌ها و ایجاد مسیر رشد کسب‌وکارهای خلاق طراحی کرد.

حضور همه استان‌ها در مانوین

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری با اشاره به برنامه‌ریزی برای انتخاب ۱۵۰ طرح و منتخب در رویداد ملی مانوین گفت: تلاش می‌کنیم هر ۳۱ استان کشور در این رویداد حضور داشته باشند و شاخه‌های تخصصی و استانی نیز در فرآیند برگزاری مانوین حفظ شوند.

او افزود: ظرفیت‌های صنایع خلاق در استان‌های مختلف کشور متنوع است و رویداد ملی مانوین باید بتواند این ظرفیت‌ها را شناسایی و به یک شبکه ملی متصل کند.

افشین همچنین بر ضرورت هماهنگی با استان اصفهان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد تاکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و ایجاد پیوند میان زیست‌بوم‌های محلی و شبکه ملی صنایع خلاق، از الزامات موفقیت این رویداد است.

افزایش منابع حمایت از صنایع‌دستی

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در قبال صنایع‌دستی و صنایع خلاق اظهار کرد: در دولت چهاردهم توجه جدی به صنایع‌دستی و صنایع خلاق شده است.

او ادامه داد: منابع تسهیلات حوزه صنایع‌دستی دو برابر شده است و این اقدام با همت سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، محقق شده است.

افشین ضمن قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: دکتر صالحی‌امیری اهتمام ویژه‌ای نسبت به این حوزه دارد و موضوعات مرتبط را با جدیت در کمیسیون اقتصادی پیگیری می‌کند و برای به نتیجه رسیدن آن‌ها مصوبه می‌گیرد.

ضرورت ارائه برنامه مشخص از سوی دستگاه‌ها

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری در ادامه از دستگاه‌های مختلف خواست برنامه‌های مشخص خود را برای حمایت از صنایع خلاق و رویداد مانوین ارائه کنند.

او گفت: هر یک از دستگاه‌ها باید برنامه مشخص خود را ارائه دهند تا بتوان بر اساس این برنامه‌ها، امکانات و ظرفیت‌های لازم برای اجرای آن‌ها را پیش‌بینی و بسیج کرد.

افشین با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در نظام حمایت از صنایع خلاق اظهار کرد: در پارادایم جدید، هدف ما این است که حمایت‌ها به صورت زنجیره‌ای و ماندگار انجام شود؛ چرا که تمام حلقه‌های این زنجیره اهمیت دارند.

او افزود: حمایت مؤثر از صنایع خلاق زمانی محقق خواهد شد که حلقه‌های مختلف این زنجیره از شناسایی و ایده‌پردازی تا آموزش، توانمندسازی، تأمین مالی، تولید، بازارسازی و توسعه بازار در کنار یکدیگر دیده شوند و هر دستگاه متناسب با مأموریت خود، مسئولیت مشخصی در این فرآیند بر عهده بگیرد.

افشین در پایان تاکید کرد: دستگاه‌ها باید برنامه‌های خود را با نگاه زنجیره‌ای و با هدف ایجاد حمایت‌های

پایدار ارائه کنند تا بتوان زمینه شکل‌گیری یک اکوسیستم واقعی و ماندگار برای صنایع خلاق کشور را فراهم کرد؛ اکوسیستمی که «مانوین» یکی از اجزای آن و بستری برای شناسایی و به حرکت درآوردن ظرفیت‌های خلاق ایران باشد.