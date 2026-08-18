به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمدرضا پاکروان افزود: این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه برق گرفته شده است.

وی گفت: مراکز خدمات‌رسان، درمانی، امدادی، عملیاتی، انتظامی، خدمات شهری و سایر دستگاه‌های ضروری و دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ امور گمرکی و نیرو‌های دارای نوبت شیفت گردان مطابق روال معمول و بر اساس تشخیص مدیران ذی‌ربط، به ارائه خدمات به شهروندان ادامه دارد.

بیشتر بخوانید؛ تعطیلی ادارات هرمزگان چهارشنبه ۱۴ مردادماه

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان افزود: شورای هماهنگی بانک‌های استان موظف است به‌منظور ارائه خدمات ضروری بانکی پس از هماهنگی با استانداری هرمزگان، شعب کشیک بانک‌های عامل را برای روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه تعیین کرده و اطلاع‌رسانی لازم را به شهروندان انجام دهد.

پاکروان گفت: ساعت کسری ناشی از تعطیلی مذکور به صورت دورکاری جبران خواهد شد.