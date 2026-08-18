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مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد مازندران از اجرای طرح اجتماعی ارکان مساجد و اهتزاز پرچم یا لثارات الحسین و ابناء الحسین در مساجد سراسر استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجتالاسلام صادقی گفت: یکی از برنامههای محوری این ایام، اجرای طرح اجتماعی ارکان مساجد و اهتزاز پرچم یا لثارات الحسین و ابناء الحسین با هدف ایجاد یک حرکت هماهنگ مسجدی در سراسر استان است.
وی افزود: این طرح با حضور ائمه جماعت، هیئتامنا و ارکان مساجد و با هدف تبدیل اهتزاز پرچم به یک حرکت نمادین و رسانهای فراگیر اجرا میشود.
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد مازندران گفت: پرچمها غروب پنجشنبه ۲۹ مرداد در اختیار مساجد قرار میگیرد و مساجد نیز با فراهم کردن مقدمات لازم، این پرچمها را در بهترین نقطه مسجد به اهتزاز درمیآورند.
حجتالاسلام صادقی افزود: این حرکت با همراهی ائمه جماعت و ارکان مساجد در سراسر استان انجام میشود تا جلوهای هماهنگ از حضور و فعالیت مساجد در این ایام شکل بگیرد.