رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پاسارگاد، از تولید ۴ هزار و ۵۴۰ تن گندم بذری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،عظیم شهوندی گفت: پاسارگاد با برخورداری از ظرفیت‌های مناسب اقلیمی و کشاورزی، توان تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم تولید گندم بذری کشور را دارد.

او بیان کرد: در حال حاضر دو شرکت تولید بذر در شهرستان پاسارگاد فعالیت دارند که این شرکت‌ها با بهره‌گیری از اراضی مستعد شهرستان و ظرفیت‌های فنی موجود، اقدام به تولید ارقام مختلف گندم بذری از جمله سارنگ، سیروان، دانش و حیدری کرده‌اند که نقش مهمی در تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان و ارتقای کیفیت تولیدات زراعی دارد.

شهوندی ادامه داد: تولید بذر استاندارد و باکیفیت یکی از حلقه‌های مهم زنجیره تولید گندم است و استفاده از بذور مناسب می‌تواند در افزایش عملکرد، کاهش خسارت‌ها و بهبود بهره‌وری مزارع نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پاسارگاد بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در شهرستان پاسارگاد، از جمله اراضی مستعد، شرایط اقلیمی مناسب، تجربه و توان فنی تولیدکنندگان و فعالیت واحد‌های تخصصی تولید بذر، پاسارگاد می‌تواند با توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان، به یکی از قطب‌های تولید گندم بذری کشور تبدیل شود.

او در پایان گفت: توسعه تولید بذر‌های گواهی‌شده و باکیفیت علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای بخش کشاورزی در تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان، افزایش بهره‌وری و تقویت امنیت غذایی کشور نقش بسیار مهمی دارد.