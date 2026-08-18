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در آیینی با قدردانی از تلاشهای احمد قنبریان، مقصود بخشش به عنوان مسئول جدید دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان گیلان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ مراسم تکریم و معارفه مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان گیلان با حضور هادی حقشناس استاندار گیلان و محمد صادقیمقدم، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، مدیران ستادی این شورا برگزار شد.
در این مراسم، از خدمات و تلاشهای احمد قنبریان در دوران مسئولیت قدردانی و مقصود بخشش به عنوان مسئول جدید دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در استان گیلان معرفی شد.
هادی حقشناس استاندار گیلان، در این مراسم با تأکید بر اهمیت صیانت از آرای مردم و اجرای دقیق قانون، افزود: برگزاری انتخابات سالم، قانونمند و با مشارکت حداکثری مردم، نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاهها و مجموعههای مرتبط با فرآیند انتخابات است.
وی گفت: شورای نگهبان و مجموعه ناظران انتخابات، نقش مهمی در تضمین سلامت و رعایت قانون در فرآیند انتخابات بر عهده دارند و باید این مسئولیت با دقت، بیطرفی و در چارچوب قانون انجام شود.
استاندار گیلان همچنین با قدردانی از خدمات مسئول پیشین دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان، برای مدیر جدید این مجموعه در انجام مسئولیتهای محوله آرزوی موفقیت کرد.
همچنین محمد صادقیمقدم، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، در این مراسم با تأکید بر اهمیت جایگاه نظارت در فرآیند انتخابات، افزود: صیانت از آرای مردم و اجرای دقیق قانون، از مهمترین وظایف مجموعه نظارت بر انتخابات است و باید این مسئولیت با حفظ بیطرفی، دقت و رعایت کامل قانون دنبال شود.
وی با قدردانی از تلاشهای احمد قنبریان در دوران مسئولیت، برای مقصود بخشش، مسئول جدید دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان گیلان، در انجام این مسئولیت خطیر آرزوی موفقیت کرد.