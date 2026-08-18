پخش زنده
امروز: -
با برنامهریزی دقیق و همکاری تیم جراحی سرطان بیمارستان امید، توده با دقت کامل از شکم بیمار خارج شد و در جریان جراحی، عروق اصلی و ساختارهای حیاتی بدون آسیب، حفظ شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:این توده با گسترش در ناحیه روده و مزانتر، موجب جابهجایی رودهها و فشار بر معده شده بود که با انجام جراحی تخصصی و حفظ عروق و ساختارهای حیاتی، بهطور کامل از شکم بیمار خارج شد.
احسان حسنزاده حداد، افزوداین نوجوان از حدود یک سال پیش با علائمی از جمله کاهش وزن، دردهای شکمی، تهوع، استفراغ و بهتدریج علائم انسداد روده مواجه شده بود که پس از انجام بررسیهای تشخیصی، وجود یک توده بسیار حجیم در داخل شکم وی، شناسایی شد.
حسن زاده حداد، اظهار کرد: بررسیهای تکمیلی نشان داد که توده، منشأ لنفاوی داشته و در ناحیه روده و مزانتر گسترش یافته است؛ همچنین به دلیل حجم قابل توجه توده و مجاورت آن با عروق اصلی شکم، انجام عمل جراحی از پیچیدگی و حساسیت بالایی برخوردار بود.
وی با اشاره به پیشبینی عوارض احتمالی این نوع جراحیها گفت: یکی از نگرانیها در چنین اعمالی، احتمال نشت مایع لنفی است که با توجه به این موضوع، تمهیدات لازم در حین جراحی برای پیشگیری و مدیریت این عارضه در نظر گرفته شد.
متخصص جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان خاطرنشان کرد:خوشبختانه بیمار پس از عمل، دوره بهبودی مطلوبی داشت و دچار عارضه خاصی نشد و با حال عمومی خوب از بیمارستان ترخیص شد.
حسن زاده تأکید کرد: موفقیت در انجام چنین جراحیهای پیچیدهای، حاصل همکاری تیمی و بهرهگیری از توان علمی و تخصصی متخصصان است و نشاندهنده ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ارائه خدمات تخصصی و فوقتخصصی به بیماران، حتی در موارد پیچیده و کمشیوع است.