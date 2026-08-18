روایت وزیر امور خارجه از سیاست خارجی دولت چهاردهم، در دوره بعد از جنگ

آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در آستانه هفته دولت، از روز‌های پرتلاطم دیپلماسی ایران در یک سال گذشته گفت. از لحظه‌ای که پیام اخطار جنگ را به همسایگان رساند تا روز‌های مذاکره و تصویری که امروز، جهان از ایران دارد.