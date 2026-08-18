وزارت امور خارجه مستندات جنگ رمضان را در اختیار مجامع بینالمللی قرار داده است
مدیرکل حقوق بشر وزارت امور خارجه گفت: از نخستین روزهای وقوع تحولات اخیر و جنگ رمضان، مجموعه مکاتبات و مستندات مرتبط با این رخدادها جمعآوری و در اختیار مجامع بینالمللی قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار صداوسیما،
احمدی در نشست بررسی ترور رهبر معظم انقلاب و اعضای خانواده شان با اشاره به ترور رهبر عالیقدر کشور و اعضای خانواده ایشان اظهار کرد: مجموعه مکاتباتی که در طول جنگ رمضان انجام شده، گردآوری شده و در قالب کتابی با رویکرد حقوق بشری نیز تدوین شده است که بهزودی از آن رونمایی خواهد شد.
در ادامه، علیپور، استاد دانشگاه، با اشاره به مواضع مقامهای آمریکایی درباره حمله نخست و شهادت رهبر کشور گفت: مقامهای اصلی ایالات متحده بارها اعلام کردهاند که در حمله نخست نقشی نداشتهاند. این موضعگیری صرفاً یک اظهار نظر سیاسی نیست و از منظر حقوقی نیز دارای اهمیت است.
وی افزود: در بررسی مسئولیت یک کشور، دو موضوع اساسی مطرح است؛ نخست اینکه آیا آن کشور مسئولیت اقدام را میپذیرد و دوم اینکه آیا میتوان آن اقدام را از منظر حقوق بینالملل به آن کشور منتسب و بر اساس آن اقدام حقوقی انجام داد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در حقوق بینالملل، دولتها به معنای کیفری مسئول شناخته نمیشوند، بلکه مسئولیت آنها در چارچوب مسئولیت بینالمللی و حقوقی بررسی میشود. ایالات متحده نیز با استناد به اینکه مستقیماً در عملیات مشارکت نداشته و عملیات توسط رژیم صهیونیستی انجام شده است، تلاش میکند این اقدام را غیرقابل انتساب به خود نشان دهد.
علیپور با اشاره به ابعاد مختلف مشارکت آمریکا در این عملیات گفت: اطلاعات مربوط به محل، مشارکت در سرکوب پدافند کشور و فراهم کردن لایه حفاظتی برای خلبانان اسرائیلی در جریان عملیات جنگی، از جمله مواردی است که در بررسی میزان مشارکت ایالات متحده مورد توجه قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: در اجرای این عملیات، ارگانهای رسمی آمریکا، از جمله فرماندهی سنتکام، در سطوح مختلف حضور داشتند و این موضوع میتواند از منظر حقوق بینالملل مورد بررسی قرار گیرد.
علیپور با اشاره به ماده ۸ طرح مسئولیت بینالمللی دولتها گفت: بر اساس این چارچوب، ممکن است یک کشور مستقیماً در اجرای عملیات حضور نداشته باشد، اما در طراحی، هدایت یا ارائه پوششهای عملیاتی نقش داشته باشد. در حقوق بینالملل نیز درباره معیار «کنترل کلی» و حدود انتساب اقدامات گروهها و نیروهای وابسته به یک دولت، مناقشاتی مطرح شده است.
وی در پایان، جنگ رمضان را «نخستین جنگ مدرن برای یک کشور» توصیف کرد.
شایان ذکر است: این نشست در قالب دو پنل حقوقی و رسانهای با حضور اساتید حقوقی و رسانهای به واکاوی تروریسم دولتی، مسئولیت بین المللی و جنگ روایتها با تمرکز بر جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه رمضان به آن میپردازد.