اعزام نفرات نخست به مرحله کشوری مسابقات؛
برگزاری چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم در استان مرکزی
مرحله استانی چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم در امامزاده محمد عابد(ع) دیار آفتاب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان از برگزاری مرحله استانی چهلونهمین دوره مسابقات قرآن کریم در امامزاده محمد عابد خبر داد.
نمازی گفت: این مسابقات در بخش آوایی و در رشتههای حفظ کل قرآن کریم، حفظ ۲۰ و ۱۰ جز، دعاخوانی، اذان، قرائت تحقیق و قرائت ترتیل در دو بخش خانم و آقا برگزار شد.
او افزود: مرحله شهرستانی این مسابقات خردادماه در شهرهای اراک، ساوه و خمین برگزار شد و ۸۵۰ نفر در بخش آوایی شرکت کردند که از این تعداد ۳۸۰ نفر حائز رتبههای قابل قبول برای ورود به مرحله استانی شدند.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان ادامه داد: در نهایت ۱۰۷ نفر شامل ۶۹ آقا و ۳۸ خانم به مرحله استانی راه یافتند و نفرات نخست هر رشته به مرحله کشوری مسابقات اعزام خواهند شد.
نمازی هدف از برگزاری این مسابقات را ترویج فرهنگ قرآنی، شناسایی استعدادهای قرآنی و ارزیابی توانمندیهای فعالان این عرصه عنوان کرد.
او گفت: مرحله استانی مسابقات به میزبانی امامزاده محمد عابد (ع) برگزار شده و ۱۴ داور در دو بخش خانم و آقا رقابت شرکتکنندگان را داوری کردند.