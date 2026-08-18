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آسمان استان اصفهان تاپایان هفته صاف تا کمی ابری و در ساعات عصر و شب وزش پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بیشینه دما در این کلانشهر امروز ۴۰ درجه بالای صفر رسید و کمینه آن طی بامداد چهارشنبه ۱۹ درجه بالای صفر خواهد بود.
مینا معتمدی با بیان اینکه دما در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، افزود: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۴ درجه بالای صفر امروز گرمترین نقطه استان است.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: از امروز تا پایان هفته جوی به نسبت آرام در استان مستقر خواهد بود.
به گفته معتمدی، آسمان طی این مدت صاف تا کمی ابری و در ساعات عصر و شب وزش باد و در مناطق مستعد گردوخاک موقت پیش بینی میشود.