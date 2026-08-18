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صندوق اعتباری هنر بین ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه بیمه تأمین اجتماعی و تکمیلی اعضای این صندوق را پرداخت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون صندوق اعتباری هنر در حاشیه نشست خبری با خبرنگاران و هنرمندان شهرستان گلپایگان گفت: صندوق هنر یک نهاد تخصصی است و بر اساس آییننامههای مصوب، عضویت هنرمندان، فعالان فرهنگی و رسانهای پس از احراز شرایط تعیینشده انجام میشود.
مسلم کریمی افزود: برای آنکه روند عضویت بهصورت عادلانه و تخصصی انجام شود، در هر استان کارگروههای تخصصی متشکل از پنج عضو فعالیت میکنند که سه نفر از آنان از متخصصان همان رشته هنری هستند و درخواستهای متقاضیان را بررسی میکنند.
معاون صندوق اعتباری هنر ادامه داد: مطابق آییننامه، ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجع صدور معرفینامه هستند و درخواستها از شهرستانها به ادارات کل ارشاد استان ارسال میشود.
کریمی با بیان اینکه فعالیت مستمر هنرمندان یکی از شروط بهرهمندی از خدمات صندوق است، افزود: هدف اصلی این صندوق حمایت از هنرمندان از طریق پوششهای بیمهای است و در حال حاضر بیمه پایه، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی از مهمترین خدمات ارائهشده به اعضا به شمار میرود.
معاون صندوق اعتباری هنر گفت: در حوزه بیمه تأمین اجتماعی، متقاضیان حداکثر تا یک ماه پس از ثبت درخواست زیر پوشش قرار میگیرند. همچنین صندوق بین ۶۰ تا ۷۰ درصد حق بیمه را بهصورت یارانه پرداخت میکند.
کریمی افزود: در بخش بیمه تکمیلی نیز صندوق اعتباری هنر با شرکتهای بیمهگر قرارداد منعقد کرده و بین ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینهها را بهصورت حمایتی پرداخت میکند و سهم هنرمندان حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است.
وی با اشاره به سایر برنامههای حمایتی صندوق گفت: بیش از ۳۰ طرح حمایتی در حوزههای مختلف از جمله خدمات درمانی، طرحهای دندانپزشکی، کمکهای بلاعوض و تسهیلات برای اعضا تعریف شده است.