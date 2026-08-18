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آتوسا گلشادنژاد از پرچمداری کاروان ایران در بازیهای آسیایی انصراف داد و زهرا کیانی جایگزین او شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شصت و هفتمین نشست اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک سه شنبه ٢٧ مرداد برگزار شد.
مهدی علینژاد، دبیر کمیته ملی المپیک در مورد انصراف گلشادنژاد از پرچمداری، عنوان کرد: با توجه به بررسی فدراسیون کاراته، مشخص شد مصاف بین محل سکونت کاراتهکاها با محل برگزاری افتتاحیه زیاد است و در نتیجه فدراسیون کاراته درخواست کرد که با توجه به این فاصله زیاد، گلشادنژاد پرچمدار نباشد و زهرا کیانی قهرمان جهان و دارنده دو مدال نقره بازیهای آسیایی جاکارتا در رشته ووشو جایگیزین وی شد.
همچنین در این نشست افزایش حقوق المپین ها به تصویب رسید، با توجه به تورم مقرر شد حقوق المپین ها ٥٠ درصد افزایش یافت و از ١٠ به ١٥ میلیون تومان افزایش یافت. تعداد المپین ها ٦٥ نفر هستند.
بیستمین دوره بازیهای آسیایی روزهای ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر به میزبانی ناگویا ژاپن برگزار خواهد شد.