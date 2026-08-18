

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با برگزاری مسابقه تیم فوتبال فجر شهید سپاسی در ورزشگاه پارس شیراز و بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر رایگان شدن خدمات مترو شیراز در روز مسابقات خانگی تیم فجر شهید سپاسی، خدمات رسانی خطوط ۱ و ۲ مترو شیراز در روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۲:۳۰ رایگان است.

در هفته دوم لیگ برتر فوتبال تیم فجرشهید سپاسی شیراز ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه فردا در ورزشگاه پارس شیراز میزبان صنعت نفت آبادان است.