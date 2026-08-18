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استاندار کرمانشاه با بیان اینکه اجرای طرح تبدیل پسماند به سوخت برای نخستینبار در کشور در استان انجام شده است، گفت: کرمانشاه در اجرای این طرح خطشکن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در جریان بازدید میدانی از شرکت بازیافت و سیمان غرب استان، با قدردانی از مجموعه مدیران و دستاندرکاران اجرای این طرح گفت: امروز میتوانیم با افتخار بگوییم که این طرح عملیاتی شده و حدود ۱۵ درصد از سوخت مورد نیاز کارخانه سیمان غرب از طریق پسماند تأمین میشود.
وی افزود: شاید در گذشته وقتی از تبدیل پسماند و زباله به سوخت صحبت میکردیم، این موضوع برای برخی تنها یک ایده یا حرف بود، اما امروز در کرمانشاه این ایده به مرحله اجرا رسیده است و این موفقیت حاصل تلاش و همکاری مجموعههای مختلف، بهویژه شهرداری کرمانشاه و کارخانه سیمان غرب است.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه اجرای این طرح برای نخستینبار در کشور انجام شده است، گفت: شما در این طرح خطشکن هستید؛ چرا که انجام چنین کاری برای اولین بار، بهویژه در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی مواجه است، کار بسیار سخت و ارزشمندی است.
حبیبی گفت: توسعه این طرح میتواند به یک تحول بزرگ در حوزه تأمین انرژی صنعت کشور تبدیل شود و لازم است تجربه کرمانشاه با جدیت دنبال و برای اجرای آن در سایر نقاط کشور برنامهریزی شود.
وی درباره ظرفیت تولید سوخت از پسماند در این مجموعه نیز گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید روزانه بین چهار تا پنج تن است، اما زیرساختهای موجود امکان افزایش ظرفیت تا ۱۰ تن را فراهم کرده است و باید برای توسعه آن و بهرهگیری از فناوریهای جدید برنامهریزی شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به تلاش متخصصان داخلی برای اجرای این طرح در شرایط محدودیتهای موجود گفت: یکی از نکات مهم این طرح، اتکا به توان داخلی و استفاده از ظرفیت مهندسی معکوس برای ساخت و تکمیل تجهیزات است که نشان میدهد با تکیه بر توان متخصصان داخلی میتوان طرحهای بزرگ و جدید را به نتیجه رساند.