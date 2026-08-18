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وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر ضرورت عبور صنایع خلاق از مرحله ایدهپردازی و آغاز فرآیند ساختارسازی و تولید گفت: امروز در مرحله کاشت هستیم و باید این نهال بهتدریج به درختی تنومند و سپس به میوهای تبدیل شود که طی یک دهه بتوانیم ثمرات آن را برداشت کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دومین نشست شورای سیاستگذاری رویداد ملی صنایع خلاق مانوین با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری، ظهر امروز سهشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵ در مجموعه فرهنگیتاریخی نیاوران برگزار شد. صالحیامیری در این نشست با تاکید بر ظرفیتهای تمدنی ایران برای تبدیل شدن به یکی از کانونهای مهم صنایع خلاق، اظهار کرد: ما در سرزمینی زیست میکنیم که تمدن تاریخی ما به مثابه خورشیدی در آن میدرخشد و همین پشتوانه تاریخی و تمدنی میتواند مبنای توسعه صنایع خلاق در کشور قرار گیرد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به رویکرد حمایتی دولت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری افزود: نگاه دولت و شخص دکتر افشین به حوزه صنایع خلاق، نگاهی مثبت و حمایتی است و هر طرح و پروژهای که در این زمینه ارائه شود، از حمایت دولت برخوردار خواهد شد؛ بنابراین باید از این فرصت برای ایجاد یک حرکت منسجم و آیندهنگر استفاده کنیم.
او با تاکید بر ضرورت پرهیز از شتابزدگی در مسیر توسعه صنایع خلاق گفت: از شتابزدگی پرهیز کنیم. صنایع خلاق برای ما ادبیات جدیدی است و کشورهای پیشرو در این حوزه تجربههای قابلتوجهی به دست آوردهاند.
صالحیامیری صنایع خلاق را عرصهای «جمعی و چالشبرانگیز» توصیف کرد و افزود: همه ما اجماع کردهایم که محوریت این موضوع با معاونت علمی باشد و وزارت میراثفرهنگی نیز در کنار آن همکاری کند تا با همگرایی، همدلی و انسجام، این کار را پیش ببریم.
ضرورت ساختارسازی و کادرسازی
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با بیان اینکه توسعه صنایع خلاق بدون ایجاد ساختارهای پایدار امکانپذیر نیست، تصریح کرد: چارهای جز ساختارسازی نداریم و در همین راستا باید در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ستاد صنایع خلاق ایجاد شود.
او «کادرسازی» را دومین ضرورت این مسیر دانست و گفت: صنایع خلاق چون در مرحله کاشت است، به نیروی انسانی خلاق و نسل جدید نیاز دارد.
صالحیامیری همچنین بر ضرورت تدوین برنامههای پنجساله و دهساله برای صنایع خلاق تاکید کرد و افزود: باید از هماکنون مشخص شود که در افق پنج و ۱۰ ساله، با چه ساختار، کادر، بودجه و منابع انسانی و برای دستیابی به چه اهدافی حرکت خواهیم کرد.
ایجاد شهرک صنایع خلاق در اصفهان
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایجاد زیرساختهای عملیاتی و تولیدی را از پیشنیازهای توسعه صنایع خلاق عنوان کرد و گفت: ایجاد شهرک صنایع خلاق در اصفهان بهعنوان پایلوت و سپس توسعه این الگو در ۳۱ استان، یک ضرورت برای عملیاتی شدن و تولید در حوزه صنایع خلاق است.»
او پیشنهاد کرد نخستین شهرک صنایع خلاق در اصفهان راهاندازی شود و استانداران نیز از این ظرفیت بازدید کنند تا الگوی شکلگرفته در اصفهان، زمینهساز توسعه شبکه شهرکهای صنایع خلاق در سراسر کشور باشد.
صالحیامیری همچنین بر فعالسازی ستادهای صنایع خلاق در استانها تاکید کرد و گفت: این ستادها میتوانند با حضور استانداران شکل بگیرند و دبیر آنها از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری تعیین شود؛ اقدامی که میتواند به تحقق سریعتر اهداف این حوزه کمک کند.
آموزش؛ حلقه اتصال خلاقیت و اقتصاد
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، تقویت نظام آموزشی را یکی دیگر از الزامات توسعه صنایع خلاق دانست و اظهار کرد: باید مشخص شود چه کسانی قرار است وارد عرصه صنایع خلاق شوند و چه مهارتهایی برای فعالیت در این حوزه نیاز دارند.
او افزود: دستگاههای مسئول باید دورههای آموزشی کاربردی برگزار کنند و در سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، گروههای هدف و نیروهای مستعد برای ورود به عرصه صنایع خلاق شناسایی و آموزش داده شوند.
صالحیامیری همچنین بر ضرورت طراحی سازوکارهای حمایتی برای فعالان صنایع خلاق تاکید کرد و گفت: تسهیلات این حوزه باید با نرخ پایین و در قالب تسهیلات قرضالحسنه یا کمبهره در اختیار فعالان قرار گیرد.
او خواستار پیشبینی منابع مشخص برای صنایع خلاق در بودجه سالانه کشور شد و افزود: باید در بودجه امسال مشخص شود که دولت چه میزان منابع برای توسعه صنایع خلاق اختصاص خواهد داد.
تشکیل صندوق حمایتی صنایع خلاق
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعد
ستی تشکیل «صندوق حمایتی صنایع خلاق» را از دیگر الزامات این حوزه دانست و گفت: این صندوق باید بتواند منابع دستگاههای مختلف را تجمیع و زمینه ورود سرمایه بانکی و بخشخصوصی را فراهم کند تا از مجموعه فعالان و طرحهای صنایع خلاق حمایت شود.
او تاکید کرد: ایجاد سازوکار مالی پایدار، یکی از پیشنیازهای تبدیل ایدههای خلاقانه به محصولات، کسبوکارها و جریانهای اقتصادی پایدار است.
تعریف مرز میان صنایع فرهنگی و صنایع خلاق
صالحیامیری با تاکید بر ضرورت تعیین دقیق قلمرو صنایع خلاق گفت: مرز بین صنایع فرهنگی و صنایع خلاق هنوز بهدرستی تعریف نشده است و این موضوع باید در ادامه مسیر مورد توجه جدی قرار گیرد.
او افزود: لازم است نسبت و مرز میان حوزههایی مانند هوش مصنوعی، صنایعدستی، هنرهای سنتی و سایر عرصههای خلاقانه مشخص شود تا دستگاههای اجرایی و استانها بدانند در چه قلمرو و چارچوبی باید فعالیت کنند و از موازیکاری و تداخل وظایف جلوگیری شود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در همین زمینه تاکید کرد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری باید ساختار، وظایف و مرزهای مسئولیتی دستگاهها را مشخص کند تا از شکلگیری تداخل و موازیکاری در این حوزه جلوگیری شود.
بازی، انیمیشن و فناوری؛ پیشرانهای صنایع خلاق
او با اشاره به ظرفیتهای متنوع ایران در عرصههای نوین صنایع خلاق گفت: خلاقیت در حوزه بازیها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اتفاقات مهمی در جهان در این زمینه در حال شکلگیری است.
صالحیامیری، انیمیشن را نیز یکی از ظرفیتهای مهم کشور دانست و افزود: ایران در حوزه انیمیشن ظرفیتهای قابلتوجهی دارد که باید با رویکرد اقتصادی و صادراتی مورد توجه قرار گیرد.
او همچنین فناوری را از دیگر حوزههای مهم صنایع خلاق عنوان کرد و گفت: باید ظرفیتهای فناوری، هوش مصنوعی و ابزارهای نوین را در کنار سرمایه تمدنی و فرهنگی کشور قرار دهیم تا از این ترکیب، محصولات و خدمات خلاقانه جدید تولید شود.
ظرفیت یونسکو برای جهانیسازی صنایع خلاق ایران
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به توجه یونسکو به حوزه صنایع خلاق اظهار کرد: یونسکو نیز به این حوزه توجه دارد و ظرفیتهایی برای ثبت و معرفی جهانی محصولات و جریانهای خلاق وجود دارد.
افق ۱۰ ساله برای صنایع خلاق
صالحیامیری در پایان با تاکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به صنایع خلاق گفت: باید از امروز برای ۱۰ سال آینده برنامهریزی کنیم و بدانیم که جایگاه صنایع خلاق ایران در یک دهه آینده قرار است کجا باشد.
او خاطرنشان کرد: امروز در مرحله کاشت هستیم و باید این نهال به مرحله رشد و سپس میوهدهی برسد و طی یک دهه بتوانیم برداشت کنیم.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تاکید کرد: مسیر آینده صنایع خلاق کشور نیازمند ساختارسازی، کادرسازی، آموزش هدفمند، تأمین مالی، ایجاد زیرساخت، تقسیم کار ملی و برنامهریزی بلندمدت است و اگر این اجزا در کنار یکدیگر قرار گیرند، میتوان ظرفیتهای عظیم تمدنی و فرهنگی ایران را به یک جریان پایدار اقتصادی و اجتماعی در عرصه صنایع خلاق تبدیل کرد.