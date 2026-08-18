مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام از پایش لحظه‌ای مصرف انرژی در ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان توسط ۳۰ گروه نظارتی خبر داد و گفت: با اجرای پویش «۲ درجه کمتر»، ۱۵ درصد کاهش مصرف برق داشته‌ایم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ولی‌اله ناصری» مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام در بازدید سرزده از سه دستگاه اداری استان، از پایش لحظه‌ای مصرف انرژی در سطح ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان توسط ۳۰ گروه نظارتی خبر داد.

وی گفت: بیش از یک هزار ساختمان و ابنیه اداری در استان به صورت برخط و هر ۱۵ دقیقه یکبار از طریق کنتور‌ها و پایش تصویری هوشمند بررسی می‌شوند.

ناصری افزود: ۳۰ گروه نظارتی در طول روز و شب مصرف ادارات و دستگاه‌های اجرایی را رصد می‌کنند و این طرح با حضور مسئولان، کارشناسان و مدیرکل دفتر بازرسی استانداری ایلام اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام یادآور شد: در این بازدیدها، مصرف انرژی مطابق با بخشنامه‌های ابلاغی، رعایت دمای رفاهی ۱۸ درجه و کنترل روشنایی‌ها در اماکن اداری و راهرو‌ها مورد رصد و ارزیابی قرار می‌گیرد.

ناصری با اشاره به اینکه بیشتر ادارات همراهی لازم را در راستای کاهش مصرف انرژی داشته‌اند، گفت: دستگاه‌های خارج از چهارچوب دستورالعمل‌ها، تذکرات لازم را دریافت و برابر دستورالعمل‌ها اعمال قانون می‌شوند.

وی از کاهش مصرف برق با اجرای پویش «۲ درجه کمتر» در استان خبر داد و تصریح کرد: از ابتدای اجرای این پویش تاکنون، ۱۵ درصد کاهش مصرف انرژی با همراهی مردم نسبت به میانگین مصارف داشته‌ایم که جای قدردانی دارد.

استان ایلام دارای بیش از ۲۷۰ هزار مشترک برق است و هم‌اکنون بار مصرف برق در استان حدود ۲۱۵ مگاوات ساعت در روز است.