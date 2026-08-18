واژگونی تریلی حامل سوخت در محور آرین شهر _قاین در خراسان جنوبی
واژگونی و حریق تریلی حامل سوخت در محور آرین شهر _ قاین در خراسان جنوبی یک مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
سرهنگ کاظمی رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: ساعت ۱۵:۱۵ امروز، یک دستگاه تریلی تانکر که از سمت بیرجند به قاین در حرکت بود، در محدوده «پیچ خیرات» پس از واژگونی دچار حریق و انفجار شد.
وی افزود: به محض وقوع حادثه، نیروهای گشت پلیس راه و عوامل انتظامی بخش آرینشهر در محل حاضر شده و بهمنظور پیشگیری از حوادث ثانویه، جاده را مسدود کردند. با حضور بهموقع نیروهای امدادی، اورژانس، آتشنشانی، راهداری و هلالاحمر، عملیات اطفای حریق انجام و راننده مصدوم تریلی جهت مداوا به درمانگاه آرینشهر منتقل شد.
سرهنگ کاظمی در خصوص جزئیات حوادث جانبی این سانحه بیان داشت: یک دستگاه سواری پژو پارس که در فاصله ۱۰ متری تریلی در حال حرکت بود، پیش از برخورد متوقف شد؛ اما راننده بلافاصله خودرو را رها کرده و از صحنه دور شد که متأسفانه در ادامه، حریق تریلی به این خودرو نیز سرایت کرد و موجب خسارت به آن شد.
رئیس پلیس راه استان با تأکید بر اینکه در حال حاضر آتشسوزی مهار شده و مسیر تردد بازگشایی شده است، تصریح کرد: عملیات پاکسازی سطح جاده و انتقال بقایای وسیله نقلیه با حضور عوامل پلیس راه و راهداری در حال انجام است و پیشبینی میشود این عملیات حداقل تا دو ساعت آینده ادامه یابد.
سرهنگ کاظمی در پایان از رانندگانی که از این محور تردد میکنند، خواست ضمن رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به توصیههای پلیس، با نیروهای امدادی مستقر در صحنه همکاری لازم را داشته باشند؛ چرا که سطح راه بهدلیل بقایای حادثه شرایط عادی ندارد و احتیاط مضاعف ضروری است.