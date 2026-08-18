به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: این طرح‌ها در مجموع ۱۴۱ روستا، ۱۸ هزار و ۱۶۲ خانوار و ۸۵ هزار و ۶۸۰ نفر از جمعیت روستایی خوزستان را زیر پوشش خدمات پایدار آب شرب قرار می‌دهد.

افشین حاتمی افزود: مجموع اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این ۹ طرح، ۱۹ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال است که از محل منابع ملی، استانی و اعتبارات محرومیت‌زدایی تأمین شده است.

وی با تشریح جزئیات این طرح‌ها بیان کرد: در شهرستان کرخه، طرح آبرسانی به روستا‌های خلیفه حیدر با پوشش ۵۷ روستا و جمعیتی بالغ بر ۳۲ هزار نفر، شامل اجرای ۲ حلقه چاه، احداث مخزن ۱۰۰ مترمکعبی و ۲۸ کیلومتر شبکه توزیع، با اعتباری معادل ۲ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان ادامه داد: همچنین در شهرستان کرخه، چاه روستای بنه‌رحیمه (الجزایر) با پوشش ۵ روستا و جمعیتی بالغ بر ۵ هزار و ۸۵۰ نفر و در شهرستان شوش نیز چاه‌های روستای خماط میان‌آب با پوشش ۳ روستا و ۷۸۰ نفر جمعیت، علی‌اصغرعین با پوشش ۳ روستا و ۲ هزار و ۳۵۰ نفر جمعیت و درچال با پوشش ۳ روستا و ۳ هزار و ۷۰۰ نفر جمعیت، هر کدام با اعتباری ۱۰۰ میلیارد ریال وارد مدار بهره‌برداری شدند.

حاتمی تصریح کرد: در شهرستان بهبهان نیز طرح آبرسانی به روستا‌های اسدآباد و کره‌سیاه با پوشش ۵ روستا و جمعیتی بالغ بر ۴ هزار نفر، شامل یک حلقه چاه، مخزن ۲۵ مترمکعبی و ۷ کیلومتر شبکه توزیع، با اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریال اجرایی شد.

وی افزود: در شهرستان رامهرمز، طرح آبرسانی ماماتین با پوشش ۱۶ روستا و جمعیتی بالغ بر ۲ هزار و ۷۰۰ نفر، شامل یک حلقه چاه، مخزن ۲۰ مترمکعبی و ۹ کیلومتر شبکه، با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال به مرحله بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان خوزستان همچنین از اجرای طرح آبرسانی به بارانگرد و ناشلیل‌ها در شهرستان باغملک خبر داد و گفت: این طرح با پوشش ۳۲ روستا و جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار نفر، با اعتباری معادل ۹۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و زمینه برخورداری روستاییان و عشایر منطقه از آب سالم و پایدار را فراهم کرده است.

حاتمی اظهار کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر کاهش محسوس تنش آبی در مناطق کمتر برخوردار، موجب افزایش ماندگاری جمعیت در روستاها، تقویت امید به زندگی، شکل‌گیری مهاجرت معکوس و فراهم شدن بستر توسعه پایدار روستایی خواهد شد.

وی ادامه داد: این طرح‌ها در واقع حلقه‌های اتصال عدالت و توسعه هستند که می‌توانند زمینه‌ساز تعادل در توزیع خدمات و ارتقای کیفیت زندگی مردم در سراسر استان باشند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به طرح‌های در دست اجرای این شرکت اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون ۲۰۳ طرح در ۸۴ شهر و ۲ هزار و ۸۷۱ روستا با هدف خدمت‌رسانی به بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک و جمعیتی بالغ بر ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در حال تکمیل است.

حاتمی افزود: اعتبار این طرح‌ها بیش از ۱۷ همت است که شامل حدود ۸ همت از محل مسئولیت‌های اجتماعی، بیش از ۴ همت اعتبارات محرومیت‌زدایی و بیش از ۵ همت از محل اعتبارات استانی می‌شود.

وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها بیش از ۹۰ درصد است، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این طرح‌ها در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و تکمیل آنها نقش مؤثری در کاهش تنش آبی و ارتقای پایداری آب شرب در استان خواهد داشت.